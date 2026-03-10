Greenpeace denuncia "inseguridad energética" en una cumbre nuclear en Francia

La presidente de la Comisión Europea , Ursula von der Leyen , presentó este martes una estrategia dedicada al desarrollo de reactores nucleares modulares pequeños. Esta iniciativa incluye un fondo de garantía de 200 millones de euros diseñado para atraer inversores hacia tecnologías nucleares innovadoras . Sin embargo, activistas de Greenpeace interrumpieron esta inauguración , increpando a Emmanuel Macron y a Rafael Grossi en pleno escenario mientras saludaban a las delegaciones internacionales.

Los manifestantes presentaban portacartas con el logo de Greenpeace y lemas como "Energía nuclear = inseguridad energética" y "La energía nuclear alimenta la guerra de Rusia" . En ese momento, uno de ellos le gritó a Macron: "¿Por qué seguimos comprando uranio a Rusia?" , a lo que el presidente respondió: "Nosotros mismos producimos energía nuclear".

Según anunciaron durante el discurso, la estrategia presentada por Bruselas se apoyará en tres grandes líneas de actuación: simplificar el marco regulatorio para facilitar el despliegue de estas tecnologías, movilizar nuevas inversiones y reforzar la cooperación entre los Estados para desarrollar el sector a escala europea.

Así mismo, a pesar de contar con infraestructura propia para el enriquecimiento de uranio, Francia mantiene la compra de combustible nuclear a Rusia para abastecer sus centrales , tal como revelan los registros aduaneros oficiales más recientes.

La dificultad de Europa para sustituir el combustible nuclear ruso queda en evidencia ante las cifras de 2025: Rosatom concentra casi la mitad del enriquecimiento de uranio a nivel global . Esta posición dominante frenó los intentos de los productores europeos por cortar lazos con Moscú, incluso tras cuatro años de conflicto bélico.

"Para Greenpeace Francia, la celebración de una cumbre de este tipo es un anacronismo, un evento completamente alejado de la realidad y de las lecciones que se deben aprender de las trágicas situaciones de la agresión rusa en Ucrania, los ataques a Irán y los efectos del empeoramiento de la alteración climática", sostuvieron desde el grupo de la organización.

Emmanuel Macron sobre las "tecnologías nucleares innovadoras"

"La energía nuclear es profundamente segura", defendió Emmanuel Macron al abrir la segunda cumbre internacional del sector en Boulogne-Billancourt. A pesar de coincidir con los aniversarios de los desastres de Chernóbil y Fukushima, Macron utilizó su discurso para resaltar cómo las mejoras técnicas han revitalizado la industria a escala mundial.

emmanuel macron La energía nuclear es profundamente segura", defendió Emmanuel Macron.

Ante una audiencia de más de 40 países, el mandatario francés sentenció que esta tecnología es indispensable para el futuro: "El mundo ha cambiado y la energía nuclear es hoy por hoy una pieza fundamental en la transición energética".