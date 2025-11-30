Una multitud de activistas pro Palestina irrumpió y destruyó la redacción de un reconocido diario italiano + Seguir en









Más de cien manifestantes pro Palestina asaltaron y vandalizaron la sede del diario La Stampa en Turín. No hubo heridos y la Justicia investiga a los responsables.

Activistas pro Palestina atacaron la redacción del diario La Stampa en Turín.

Una multitud de más de cien activistas pro Palestina irrumpió violentamente en la redacción del diario La Stampa en Turín, Italia, donde provocó destrozos generalizados en oficinas y accesos. El ataque ocurrió mientras el edificio estaba vacío, lo que evitó heridos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El episodio tuvo lugar el viernes pasado al mediodía, cuando un grupo de manifestantes se desvió de una marcha pacífica por Palestina y se dirigió hacia la sede del periódico, ubicada en la Via Lugaro. Según fuentes periodísticas, los atacantes (la mayoría con pasamontañas) forzaron puertas, rompieron mobiliario y realizaron múltiples pintadas dentro del edificio.

activistas Más de cien manifestantes irrumpieron en el edificio del histórico periódico italiano. X: @RadioGenoa Entre las consignas que dejaron en las paredes se leían mensajes como “Palestina libre” y acusaciones hacia el medio por su cobertura, incluyendo frases hostiles como “Periodista, te mato” y “Periodista, terrorista, sos el próximo de la lista”. También reclamaron por la detención de Mohamed Shahin, al escribir “Periodistas cómplices del arresto de Mohamed Shahin en la CPR”.

Además de los grafitis, los atacantes arrojaron libros, documentos y diarios por el piso, y esparcieron estiércol en el acceso principal del edificio. La ausencia de periodistas se debió a un paro nacional contra la ley de presupuesto, lo que evitó que hubiera personas dentro de la redacción durante el asalto.

Investigación en marcha: 34 identificados Las fiscalías de Turín e Ivrea abrieron una investigación para identificar a los responsables. Hasta el momento, lograron reconocer a 34 personas, aunque aún no se concretaron detenciones. La justicia trabaja con registros de cámaras, testimonios y material recolectado en la zona.

stampa Las oficinas estaban vacías por un paro nacional y no hubo heridos. X: @povcomunisti_ Condena política unánime El ataque generó un inmediato repudio del arco político italiano. La primera ministra, Giorgia Meloni, expresó que “es muy grave que, ante un episodio de violencia contra la redacción de un periódico, alguien sugiera que la responsabilidad recae (aunque sea en parte) en la propia prensa”. Y advirtió: “La libertad de prensa es un pilar de nuestra democracia y debe defenderse siempre y sin ambigüedades”. El presidente Sergio Mattarella envió un mensaje de solidaridad a la dirección del diario, mientras que el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, también manifestó su apoyo. El síndaco de Turín, Stefano Lo Russo, calificó lo ocurrido como “inaceptable” y pidió que “los culpables sean identificados y procesados por la policía lo antes posible”.

Temas Italia

diario

Palestina