Israel y el Líbano conversan en busca de una tregua tras semanas de guerra

Así lo anunció el mandatario estadounidense, Donald Trump. El objetivo es frenar una nueva escalada del conflicto.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , anunció que representantes de Israel y el Líbano mantendrán este jueves un nuevo contacto en el marco de las negociaciones para alcanzar un alto el fuego. El punto de encuentro se da tras más de seis semanas de enfrentamientos en territorio libanés.

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“Estamos intentando dar algo de espacio para respirar entre Israel y el Líbano . Ha pasado mucho tiempo desde que los dos líderes han hablado, como 34 años . Mañana sucederá. ¡Genial!”, expresó el mandatario en sus redes sociales, sin precisar qué funcionarios participarán del intercambio.

El anuncio se produjo luego de una reunión clave en Washington entre el embajador israelí Yechiel Leiter y la representante libanesa Nada Hamadeh Moawad , quienes dialogaron durante más de dos horas y media con la mediación del secretario de Estado Marco Rubio .

Tras ese encuentro, desde el Departamento de Estado confirmaron que “todas las partes acordaron iniciar negociaciones directas en una fecha y lugar mutuamente convenidos”, en lo que constituyó el contacto diplomático de mayor nivel entre ambos países desde 1993 .

La actual escalada comenzó el 2 de marzo, cuando el grupo Hezbollah , respaldado por Irán, lanzó ataques contra territorio israelí. Desde entonces, la respuesta militar de Israel incluyó bombardeos sostenidos y operaciones terrestres en el sur del Líbano.

Según datos oficiales, los ataques dejaron más de 2.000 muertos y provocaron el desplazamiento de más de un millón de personas, profundizando la crisis humanitaria en la región.

Las diferencias que traban el acuerdo entre Israel y el Líbano

Las negociaciones avanzan en un contexto de fuertes desacuerdos. El gobierno libanés exige un alto el fuego inmediato como condición para avanzar en conversaciones más amplias, mientras que Israel rechaza esa posibilidad en esta etapa.

El primer ministro Benjamín Netanyahu sostuvo que cualquier acuerdo debe contemplar el desarme total de Hezbollah y la creación de una zona de seguridad en el sur del Líbano, entre la frontera y el río Litani.

“Primero, el desmantelamiento de Hezbollah; segundo, una paz sostenible... lograda mediante la fuerza”, afirmó el mandatario israelí.

libano (1) El objetivo es desescalar el conflicto. Archivo

El rol de EEUU

Desde la Casa Blanca, el objetivo es generar condiciones políticas que permitan sostener un eventual acuerdo. Un alto funcionario estadounidense señaló que la prioridad es “construir impulso político” y fortalecer la confianza entre las partes.

En paralelo, aclaró que estas conversaciones no están vinculadas a las negociaciones entre Washington e Irán, aunque ambas dinámicas forman parte del mismo tablero geopolítico.

El resultado de este nuevo intento de diálogo será clave para determinar si la región puede avanzar hacia una desescalada o si el conflicto continuará profundizándose.