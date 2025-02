Guerra en Medio Oriente: el papa Francisco recibió a jóvenes de Israel, Palestina y EEUU

El Papa Francisco recibió a los jóvenes que participaron del eveno "Meaning Meets Us".

El Papa Francisco recibió este miércoles a jóvenes de Israel, Palestina y Estados Unidos que venían de participar en los últimos días de un encuentro organizado por la Universidad del Sentido llamado Meaning Meets Us (El sentido nos encuentra). El encuentro, organizado por la Universidad del Sentido, la Universidad Hebrea de Jerusalén, Middle Meets, Scholas Occurrentes y la Universidad de Notre Dame, tuvo como objetivo demostrar que el diálogo interreligioso es posible incluso en medio del conflicto.

Roel , un participante israelí de Meaning meets us, afirmó: "No vine para convencer a nadie, y tampoco creo que el mundo cambie después de esta semana, pero algo cambió en mí ", expresó. Enfatizó cómo este programa le permitió canalizar el dolor y la frustración de un año y medio de conflictos en su región hacia la compasión y la escucha.

Jacobs Theresa Josephine, estudiantes de la Universidad de Notre Dame de Chicago, explicó: "No soy de la región, no he vivido lo que mis compañeros han atravesado, pero vine con el objetivo de escuchar y aprender. Fue una experiencia increíble, que repetiría sin dudas. Los intercambios espontáneos que nos hicieron vernos como personas más allá de las etiquetas".