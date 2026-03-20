Guerra en Medio Oriente: en medio de las especulaciones por su salud, la televisión iraní publicó un video del ayatolá Mojtaba Jamenei

El gobierno de Donald Trump había asegurado que el líder supremo se encontraba "herido y desfigurado". Los ataques sobre altos cargos de Teherán continúan y, este viernes, se confirmó el asesinato del vocero de la Guardia Revolucionaria.

En medio de una escalada militar que no da tregua y con crecientes dudas sobre la conducción política del régimen, la televisión estatal iraní difundió un video del ayatolá Mojtaba Khamenei, actual líder supremo e hijo de Ali Jamenei, muerto en los ataques iniciales del conflicto . Las imágenes lo muestran brindando una “clase sobre ciencia religiosa ” ante un grupo de alumnos.

A pesar de la aparición, desde Teherán no precisaron si el material es actual o corresponde a archivo, lo que mantiene abiertas las incógnitas sobre su estado y ubicación. En paralelo, persisten versiones contradictorias sobre su paradero. En los últimos días cobró fuerza la hipótesis de que habría sido trasladado a Rusia tras resultar herido durante el ataque del 28 de febrero contra el complejo donde residía su padre en la capital iraní

Aun sin confirmación oficial, la maquinaria comunicacional de la guerra toma un rol central. El jueves, tras la muerte del ministro de Inteligencia Esmail Khatib —abatido en un operativo atribuido a Estados Unidos e Israel—, se difundió un mensaje adjudicado al líder iraní: “El Ministerio de Inteligencia debe continuar su camino, generando inseguridad para sus enemigos y seguridad para los ciudadanos iraníes”.

El texto, publicado por la agencia semioficial Mehr News, define a Khatib com o “un incansable veterano de guerra” que “dedicó grandes esfuerzos a la causa de la Revolución Islámica”. En la misma línea discursiva se mantuvo el gobierno de Irán tras la muerte de Ali Larijani, otra figura central del sistema de poder: “Con profundo pesar, recibí la dolorosa noticia del martirio del Dr. Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y representante del líder en ese organismo, junto con el martirio de su digno hijo y varios de sus colegas. Era un hombre de conocimiento, previsión y sabiduría. Estaba comprometido y poseía una amplia experiencia en los ámbitos político, militar, de seguridad, cultural y administrativo".

El video de la aparición de Mojatba Jamenei, en medio de las dudas por su paradero.

Por último, sentenciaron: “Sin duda, el asesinato de una figura de tal magnitud da cuenta de su importancia y de la enemistad que los enemigos del islam albergaban hacia él . Que los adversarios del islam sepan que derramar la sangre de personas como él al pie del poderoso árbol del sistema islámico solo lo hará más fuerte. Y, sin duda, cada gota de sangre tendrá su debida retribución, que los criminales asesinos de estos mártires pronto deberán pagar”.

Las dudas sobre la salud de Mojatba Jamenei y Benjamín Netanyahu

La firmeza del discurso contrasta con un dato clave: la ausencia total de apariciones públicas. Desde que asumió, Mojatba Jamenei no se mostró en persona. Su primer mensaje oficial, de hecho, fue leído por una presentadora en la televisión estatal, sin explicaciones.

Las sospechas se profundizaron a partir de reportes publicados en Kuwait. Según el diario Al-Jarida, el líder iraní habría sido evacuado a Moscú en un operativo secreto para recibir atención médica tras resultar herido en el bombardeo del 28 de febrero. La versión indica que fue sometido a una cirugía y permanece internado en un hospital dentro de un complejo presidencial.

Aunque el Kremlin no confirmó esa información, medios iraníes citan fuentes que hablan de lesiones en las piernas y de un esquema de aislamiento extremo, con comunicaciones restringidas para evitar filtraciones. En este sentido, desde Washington también refuerzan esta versión. Días atrás, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que el líder iraní se encuentra "herido y desfigurado".

En paralelo, del lado israelí también se desplegó una batalla informativa. El primer ministro Benjamín Netanyahu intentó desmentir rumores sobre su supuesta muerte o incapacidad con un video en redes sociales. Lo hizo en tono irónico, pero el efecto fue el opuesto: las versiones falsas se multiplicaron.

El episodio se originó tras la circulación de una imagen de una conferencia de prensa en la que usuarios detectaron un supuesto “sexto dedo”, lo que derivó en acusaciones de manipulación con inteligencia artificial. A partir de ahí, la narrativa escaló: desde versiones de “heridas” hasta un supuesto asesinato por misiles en Tel Aviv el 9 de marzo.

El ataque de Israel a la cúpula de Irán

En paralelo a la disputa narrativa, el conflicto impacta de lleno en la estructura de poder iraní. Israel confirmó el martes la muerte de Ali Larijani, jefe de seguridad nacional y considerado una figura central del régimen tras la muerte de Ali Khamenei.

Ese mismo día, también fue abatido el general Gholamreza Soleimani, un alto mando de las fuerzas de seguridad vinculado a la represión de las protestas internas que desafiaron al régimen. A la lista se sumaron; el ministro de Inteligencia Esmail Khatib y, más recientemente, el portavoz de la Guardia Revolucionaria, Ali Mohamad Naini, en bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos.