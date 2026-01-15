Gustavo Petro confirmó su encuentro con Donald Trump en EEUU para el 3 de febrero

La reunión tendrá lugar en Washington luego de varios cruces conflictivos. Hace algunos días, mantuvieron una conversación telefónica.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este miércoles que mantendrá una reunión bilateral con su par de Estados Unidos, Donald Trump , el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca . Se tratará del primer encuentro cara a cara entre ambos mandatarios, en un contexto marcado por tensiones diplomáticas durante el último año.

El anuncio se produjo durante una reunión del Consejo de Ministros . Allí, Petro explicó que el diálogo con Washington se centró en los temas que “intensificaron el debate” entre ambos gobiernos y derivaron en la confirmación del viaje.

“Ya veremos los resultados de esa reunión, es determinante. Mi intención es que el colombiano y la colombiana, en general, de cualquier lugar del país, no sufran y estén tranquilos” , afirmó el jefe de Estado.

La confirmación del encuentro llegó días después de una conversación telefónica entre Petro y Trump. Tras ese contacto, el presidente estadounidense indicó que se estaban coordinando los detalles para recibir al mandatario colombiano, luego de amenazar públicamente con una posible acción militar en Colombia.

En los últimos meses, Petro cuestionó en reiteradas ocasiones el intervencionismo estadounidense , al criticar tanto los ataques en Palestina como los operativos militares contra embarcaciones que presuntamente transportan cocaína en el mar Caribe y el océano Pacífico.

Trump, por su parte, llegó a plantear la posibilidad de ejecutar en Colombia una operación similar a la realizada en Venezuela, lo que generó un inmediato rechazo del gobierno colombiano.

Acusaciones de narcotráfico y sanciones

Trump acusó de manera reiterada a Petro, sin presentar pruebas, de permitir el flujo de cocaína hacia Estados Unidos y lo calificó públicamente como “un hombre enfermo”.

En septiembre, Washington descertificó a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y, posteriormente, canceló la visa del presidente colombiano tras su participación en una manifestación a favor de Palestina en Nueva York.

Además, en octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyó a Petro, a su esposa, a su hijo mayor y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en una lista vinculada a presuntas actividades relacionadas con narcotráfico, lavado de activos o terrorismo, según la legislación estadounidense.

Desde Bogotá, el Gobierno defendió su estrategia antidrogas y aseguró que durante la gestión de Petro se lograron decomisos récord de cocaína, al tiempo que se impulsó un programa de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca, en lugar de la erradicación forzada.

Donald Trump

Un trasfondo de conflicto entre Gustavo Petro y Donald Trump

Estados Unidos mantiene presión sobre Colombia para obtener mejores resultados frente al crecimiento de los cultivos de coca en los últimos años.

Según fuentes de seguridad, en la producción y el tráfico de cocaína participan guerrillas de izquierda, bandas criminales surgidas del paramilitarismo y organizaciones con vínculos con cárteles internacionales, entre ellos los mexicanos.

El narcotráfico continúa siendo señalado como el principal factor que alimenta el conflicto interno colombiano, que se extendió por más de seis décadas y dejó más de 450.000 muertos. En ese marco, la reunión del 3 de febrero aparece como un hito clave para redefinir la relación bilateral entre Bogotá y Washington.