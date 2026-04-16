EEUU cambia los bombardeos por la guerra financiera sobre Irán: impondrá más sanciones a la compra de petróleo persa

El presidente Donald Trump instruyó al secretario del Tesoro a que instrumente nuevas sanciones contra las operaciones petroleras iraníes. Bancos y empresas chinas podrían verse afectadas.

El encargado de diagramar las nuevas sanciones es el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent.

Estados Unidos prepara el terreno para modificar su estrategia de presión sobre Irán . Lejos de lograr el objetivo del cambio de régimen, Donald Trump evalúa intercambiar los bombardeos por un sistema de asfixia financiera a través de una batería de sanciones, en caso de no llegar a un acuerdo con Teherán antes de que venza el alto el fuego la semana próxima. Las operaciones comerciales por el petróleo iraní, en la mira. China, uno de los países que podría verse afectado.

Habida cuenta de las dificultades que exhibe el magnate en la guerra con la República Islámica en un año electoral que lo tiene corriendo detrás en las encuestas, sumado al rechazo de parte de la sociedad a la injerencia bélica en territorio persa, Washington analiza cambiar de rumbo y planea afectar los intereses iraníes a través de herramientas no militares, quizá más efectivas para sus objetivos.

Quien dio a conocer las nuevas cartas con las que jugaría el gobierno estadounidense fue el propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, encargado de la política económica y financiera de la Casa Blanca. En lugar de depender únicamente de las bombas, dejó entrever que entre los planes está injerir en el curso económico de Irán a través de medidas que serán “el equivalente financiero” a una campaña de bombardeos .

“Hemos advertido a las empresas, hemos advertido a los países que, si están comprando petróleo iraní, si hay dinero iraní depositado en sus bancos, ahora estamos dispuestos a aplicar sanciones secundarias , lo cual es una medida muy severa. Y los iraníes deben saber que esto va a ser el equivalente financiero de lo que vimos en las actividades cinéticas”, dijo Bessent.

La amenaza de sanciones secundarias contra terceros países que hagan negocios con personas, empresas y embarcaciones que se encuentren bajo control de Irán –incluidos aliados como los Emiratos Árabes Unidos y competidores como China– representa, sin lugar a duda, una escalada de las sanciones que EEUU ya aplica.

La amenaza de Bessent se puso sobre la mesa apenas un día después de que el Departamento del Tesoro de EEUU enviara una carta a instituciones financieras de China, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Omán advirtiendo con la imposición de nuevas sanciones por hacer negocios con Irán. Además, acusó a dichos países de permitir que actividades ilícitas iraníes circulen a través de sus sistemas financieros.

El secretario de Estado de EEUU reconoció ante la prensa que dos bancos chinos han recibido advertencias por manejar dinero iraní, mientras Trump prepara su viaje para visitar Beijing el mes próximo, donde se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping. Bessent también aseguró que los países vecinos de Irán en el Golfo están dispuestos a considerar congelar dinero iraní en sus bancos, luego de la agresión que Teherán realizó semanas atrás en el inicio de la guerra.

Elizabeth Warren.jpg La senadora demócrata Elizabeth Warren, una de las voces críticas del gobierno de Donald Trump, se refirió al posible efecto de las sanciones sobre Irán. Télam.

Dudas sobre el efecto de las sanciones contra Irán

Este miércoles, EEUU impuso sanciones contra una red de contrabando de petróleo vinculada al fallecido alto funcionario de seguridad iraní Ali Shamkhani, un estrecho asesor del exlíder supremo de Irán Alí Jameneí, muerto en los bombardeos de EEUU e Israel. Las sanciones incluyen a decenas de personas, empresas y embarcaciones involucradas en el transporte y la venta encubierta de petróleo iraní y ruso a través de empresas pantalla, muchas de ellas ubicadas en Emiratos Árabes Unidos.

“El Tesoro seguirá cortando las redes ilícitas de contrabando y de grupos terroristas proxy de Irán”, dijo Bessent en un comunicado. “Las instituciones financieras deben tomar nota de que el Tesoro hará uso de todas las herramientas y facultades, incluidas las sanciones secundarias, contra quienes continúen apoyando las actividades terroristas de Teherán”, agregó.

Pero una eventual sanción contra el movimiento del dinero persa podría no tener el efecto deseado. La senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, la principal demócrata en el Comité Bancario, afirmó que cualquier nueva medida económica podría quedar compensada por el ingreso extraordinario que Irán está obteniendo por la suba del petróleo a partir de la guerra.

“En lugar de un escenario en el que podamos mantener las sanciones sobre Irán y restringir su economía, el bloqueo en el estrecho de Ormuz –combinado con el fuerte aumento del precio del petróleo– ha beneficiado a la economía iraní”, dijo Warren, y agregó: “Lo que el secretario Bessent está tratando de hacer es limpiar el desorden que Donald Trump creó al iniciar esta guerra.”

trump y sharif pakistan Donald Trump junto al presidente de Pakistán, Shehbaz Sharif, mediador en las negociaciones con Irán. Gentileza: BBC

La presión de EEUU a Irán con sanciones para negociar un acuerdo

Las advertencias de Bessent llegan en paralelo al intento de reabrir las conversaciones con Irán en Pakistán luego del fracaso del encuentro que tuvo lugar la semana pasada. El propio Trump manifestó que funcionarios iraníes se comunicaron con la Casa Blanca solicitando una apertura del diálogo. “Quieren llegar a un acuerdo a toda costa”, aseguró.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó el lunes que su país está dispuesto "a continuar las conversaciones" pero "únicamente dentro del marco del derecho internacional y con el objetivo de proteger los derechos del pueblo iraní". Y aseguró que Irán considera que "la diplomacia es la mejor vía para resolver las disputas".

“Esas conversaciones se están llevando a cabo”, expresó la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien precisó que el gobierno de Trump es “optimista respecto a las perspectivas de un acuerdo”. El vocero de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, confirmó que “se han intercambiado varios mensajes a través de Pakistán” en los últimos días pero se mantuvo firme en la exigencia del derecho iraní a un programa nuclear civil.

Los dos de los principales puntos de desacuerdo aún sin resolver son “el destino del uranio altamente enriquecido de Irán y la duración de las restricciones nucleares”, según un alto funcionario iraní que habló con Reuters bajo condición de anonimato.

estrecho de ormuz (1) NAVCENT

Continúa el bloqueo militar de EEUU sobre el estrecho de Ormuz

Mientras tanto, EEUU mantiene el bloqueo militar en el estrecho de Ormuz para las embarcaciones que tengan destino o que provengan desde puertos iraníes. Este jueves, el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, declaró en conferencia de prensa su país mantendrá la pinza “el tiempo que sea necesario”.

Recientemente, el jefe adjunto de gabinete del presidente, Stephen Miller, calificó los últimos movimientos de Trump como “la jugada de jaque mate” contra Irán al referirse al bloqueo militar en el estrecho.

En ese sentido, aseguró en la cadena Fox News que “si Irán elige el camino de un acuerdo que sea bueno para el mundo, eso es bueno para todos” pero “si elige el camino de la asfixia económica por el bloqueo, entonces el mundo dejará atrás a Irán”. “Se establecerán nuevas rutas energéticas. Se establecerán nuevas cadenas de suministro. Otras naciones en toda la región —en todo el mundo, y especialmente Estados Unidos— abastecerán de energía al mundo e Irán se convertirá en una nota al pie”, cerró.