El nuevo video de Irán con IA parodiando a Donald Trump, esta vez al estilo Toy Story

La difusión de este tipo de animaciones se convirtió en una las estrategias comunicaciones más usadas del país persa. Fue posteado en las redes sociales de la embajada iraní en Países Bajos. También aparece el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

En un nuevo video publicado por el Régimen Islámico, Netanyahu es retratado como un niño que juega con la versión juguete de Trump.

En medio de la tregua de la guerra en Medio Oriente , Irán volvió a la carga de la mano de la inteligencia artificial (IA). Esta vez, a través de un video publicado el martes, en la embajada iraní en Países Bajos, en el que el presidente de EEUU, Donald Trump, y el premier israelí, Benjamín Netanyahu, aparecen al estilo de la famosa película "Toy Story".

En el video, Netanyahu es retratado como "Andy", un niño de la película, mientras que Trump es uno de sus juguetes con los que juega. La alegoría es clara: el premier israelí juega con el mandatario estadounidense.

Durante el video, luego de que la versión de niño de Netanyahu se retira a desayunar por el llamado del diablo para un " largo día destruyendo naciones ", Trump queda solo en la habitación con otros juguetes, incluido un muñeco que aparenta ser el expresidente Joe Biden. Allí, el juguete-Biden aconseja a Trump: le " dio todo a BB (por el apodo de Netanyahu) y así todo terminé en el piso ".

Al final, Trump se pone a construir una especie de LEGO de la Isla de Jeffrey Epstein, y se revela que toda la secuencia de hechos ocurre en una habitación de la Casa Blanca, una historia que es parte de "Goy Story", segun titula el final del video.

El video al estilo Toy Story difundido el martes, es solo uno más de los tantos que ha posteado en el gobierno de Irán, en varias cuentas. En este caso, fue posteado desde una embajada.

Sin embargo, hasta hace apenas unos días se desconocía quién o quiénes estaban detrás de estos videos, dado que ni siquiera hay una certeza de quién gobierna Irán. En una videollamada con la BBC, se hizo público el seudónimo del Sr. Explosive, el hombre que está a cargo de Explosive Media, un grupo de menos de 10 personas que hacen estos videos poco sutiles y super virales.

En los videos, se insiste con incluir al presidente Donald Trump, frente a referencias del caso Epstein. La repetición del tema, es para que la audiencia entienda que "tipo de enfrentamiento al que están asistiendo" entre Irán —que "busca la verdad y la libertad"— y "aquellos que se asocian con caníbales", según Explosive.

Según la misma entrevista entre el Sr. Explosive y la BBC, los videos suelen producirse en "tiempo real" y aparecen rápidamente tras acontecimientos importantes de la guerra. Un video sobre el acuerdo de alto el fuego se publicó antes de que se hicieran anuncios oficiales.

Los videos de "guerra psicológica" que posteó la Casa Blanca

“Wasted” la Casa Blanca compartió un video de ataques contra Irán, con un video inspirado en el

Si bien Irán acostumbra ha realizar estas formas de "propaganda" o "guerra psicológica", es algo que comparten ambos bandos. EEUU, por su parte, posteo estos días dos igual de increíbles videos. Primero, un video que junta recortes de otras grandes películas de Hollywood, que incluyen tomas de Avengers, Corazon Valiente, Top Gun o Una Guerra de Película. Esta última, protagonizada por Ben Stiller, que se pronunció en contra del uso de su película para propaganda política.

“Nunca nos dieron permiso y no tenemos ningún interés en ser parte de su máquina de propaganda. La guerra no es una película”, escribió el actor en sus redes sociales.

El domingo. otro video posteado por la cuenta de X de la Casa Blanca sacudió las redes. Allí, se puede observar ejecuciones de guerra de EEUU en Irán, desclasificadas para la ocasión, con un recorte del videojuego "GTA San Andreas". La escena del videojuego es un meme famoso en redes, en el que el protagonista del videojuego, CJ, dice "Oh Shit, here we go again" (Oh mierda... aquí vamos de nuevo). Mientras aparece unas 3 veces repetido el recorte, los bombardeos se hacen presentes en el video.