EEUU vuelve a atacar a León XIV: "¿Acaso Dios no estuvo de nuestro lado cuando liberamos Francia de los nazis?" + Seguir en









El vicepresidente J.D. Vance reavivó la discusión entre Washington y Roma, luego de que el Sumo Pontífice condenara la guerra en Irán.

Funcionarios estadounidenses apelan a la fe para respaldar la ofensiva militar en Irán

El vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, insistió en la disputa de Donald Trump contra el papa, León XIV. El vicemandatario justificó los ataques estadounidenses contra Irán preguntándose si "¿Acaso Dios no estuvo del lado de los estadounidenses cuando liberaron Francia de los nazis?". Sin duda, creo que la respuesta es sí", se contestó a sí mismo.

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En la misma línea, el embajador de EEUU en el Vaticano, Brian Burch, volvió a sostener el apoyo a los militares estadounidenses, a través de la Fe. "Dios bendiga a todos los que sirven en nuestras Fuerzas Armadas", dijo el diplomático.

Burch explicó que la embajada, "tuvo el honor de reunirse con miembros del consejo de administración de la Fundación San Juan XXIII durante su visita a Roma. Su labor caritativa apoya la atención pastoral de los católicos en las Fuerzas Armadas y de los pacientes en los centros médicos para veteranos", destacó el embajador.

"También supimos —escribió la Embajada de Estados Unidos en la Santa Sede— que la fundación lleva el nombre de San Juan XXIII por su servicio como capellán militar en el ejército italiano durante la Primera Guerra Mundial. Que Dios bendiga a todos los que sirven en nuestras fuerzas armadas", cerró Burch, según ANSA.

Giorgia Meloni calificó de "inaceptables" las palabras de Trump contra el papa León XIV La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, cruzó el lunes a Donald Trump, calificando sus declaraciones contra León XIV, de “inaceptables”. Trump destacó que el Prevost, en su primer año en San Pedro, se muestra “débil frente al crimen” y “pésimo en política exterior”. Todo el arco político italiano, desde la ultraderecha hasta la izquierda, respaldó al pontífice y dejó en evidencia una incomodidad creciente con la alianza transatlántica.

Si bien en un primer mensaje Meloni evitó confrontar directamente con Trump y se limitó a expresar su deseo de que el Papa “promueva la paz” durante su gira por África, la oposición leyó ese silencio como una forma de esquivar el conflicto. Por ese motivo, horas más tarde corrigió el tono y fue directa: "Considero inaceptables las palabras del presidente Trump dirigidas al Santo Padre”. Además, añadió que el papa es el jefe de la Iglesia católica y que “es justo y normal que invoque la paz y condene cualquier forma de guerra”.