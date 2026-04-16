Donald Trump afirmó que "no hay ningún límite de 20 años: Irán no tendrá armas nucleares" + Seguir en









El lunes el The New York Times publicó un artículo donde aseguraba que un posible acuerdo incluiría una prohibición del desarrollo de armamento nuclear durante 20 años, para el Régimen Islámico. Trump negó esa versión.

El presidente estadounidense volvió a dejar en claro cúal sería la postura de Washington frente al enriquecimiento de uranio del Régimen Islámico.

El presidente de EEUU, Donald Trump, declaró este jueves que las negociaciones con Irán en Pakistán, incluyen terminantemente que el Régimen Islámico no produzca ni obtenga jamás, armas nucleares. "...No tendrán armas nucleares más allá de 20 años. Eso es más allá. No hay límite de 20 años", dijo a los periodistas.

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La aclaración del presidente se dio tras la publicación de reportes de The New York Times, donde se informó que Washington había pactado en Islamabad una suspensión de 20 años de enriquecimiento uranio por parte de Irán, y no un acuerdo permanente.

"Lo que tenemos es una declaración, una declaración muy contundente, de que no tendrán armas nucleares más allá de 20 años. Eso es más allá. No hay límite de 20 años", dijo Trump, tratando de disipar las versiones del Times de Nueva York.

El artículo alega haber utilizado fuentes cercanas a las negociaciones, tanto del lado iraní como estadounidense. Allí, se confirmaba desde ambas fuentes que Washington propuso que el país persa suspendiera sus actividades nucleares durante 20 años, lo que podría ser para Teherán, no renunciar definitivamente a su derecho en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear.

Sin embargo, a los negociadores del gobierno islámico les parece excesivo dos décadas sin poder producir uranio y solicitaron un impedimento de solo cinco años, según el mismo artículo del The New York Times. Teherán había presentado una propuesta similar en febrero, durante una serie de negociaciones en Ginebra, tras las cuales Trump ordenó el ataque contra la nación persa, según RT.

El nuevo video de Irán con IA parodiando a Donald Trump, esta vez al estilo Toy Story En medio de la tregua de la guerra en Medio Oriente, Irán volvió a la carga de la mano de la inteligencia artificial (IA). Esta vez, a través de un video publicado el martes, en la embajada iraní en Países Bajos, en el que Trump, y el premier israelí, Benjamín Netanyahu, aparecen al estilo de la famosa película "Toy Story". En el video, Netanyahu es retratado como "Andy", un niño de la película, mientras que Trump es uno de sus juguetes con los que juega. La alegoría es clara: el premier israelí juega con el mandatario estadounidense. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IRAN_in_NL/status/2044149599594479910?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2044149599594479910%7Ctwgr%5E2cb0328dd8e6cc4d065ab4a409d8679c2efed966%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fambito.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17763784448041093&partner=&hide_thread=false New MAGA Toy Story just dropped…

“America First”… but it looks more like Israel comes first. pic.twitter.com/8cxcCoGQIl — Iran Embassy in The Hague, The Netherlands (@IRAN_in_NL) April 14, 2026