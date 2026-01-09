Donald Trump confirmó que se reunirá con Gustavo Petro en febrero

El presidente de Estados Unidos recibirá en la Casa Blanca a su par colombiano durante la primer semana del próximo mes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , confirmó que mantendrá una reunión bilateral con su par de Colombia, Gustavo Petro , durante la primera semana de febrero de 2026. El encuentro se realizará en la Casa Blanca , luego de varios días de cruces entre ambos gobiernos y tras una llamada telefónica reciente en la que buscaron bajar el nivel de confrontación, en un contexto marcado por los dichos del mandatario colombiano sobre una advertencia de Trump vinculada a la posibilidad de "hacer cosas malas" en su país.

El propio Trump fue quien dio a conocer la fecha a través de un mensaje publicado en su red social, Truth Social , donde destacó el carácter estratégico de la reunión y se mostró optimista sobre sus resultados.

"Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero. Estoy seguro de que será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos ", escribió el mandatario.

La confirmación llega luego de una llamada telefónica entre ambos presidentes que permitió reducir, al menos parcialmente, las tensiones acumuladas en la relación bilateral, atravesada en los últimos meses por diferencias en materia de seguridad y políticas antidrogas.

En ese marco, Trump volvió a dejar en claro que el combate al narcotráfico será uno de los ejes centrales del diálogo. Si bien se mostró confiado en que el intercambio con Petro será productivo, reiteró su postura de endurecer los controles para frenar el ingreso de drogas a territorio estadounidense.

"Es necesario prohibir la entrada de cocaína y otras drogas a Estados Unidos", afirmó, en un mensaje que refleja las divergencias persistentes con Colombia respecto de las estrategias para enfrentar el narcotráfico.

Petro afirmó que Trump le habló de posibles acciones militares en Colombia

Según relató Petro en una entrevista con el diario El País, Trump le transmitió que estaba recibiendo información sobre Colombia proveniente principalmente de sectores de la oposición radicados en el estado de Florida, un bastión del ala republicana más dura. En ese contexto, el presidente colombiano interpretó que Washington podría estar analizando medidas de alto impacto.

"Trump me dijo en la llamada que estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia. El mensaje era que estaban preparando algo ya, planificándolo, una operación militar", afirmó Petro, al tiempo que reconoció que la situación le generó preocupación personal, incluso ante la posibilidad de ser capturado, en referencia a lo ocurrido recientemente con Nicolás Maduro en Venezuela.

El propio Petro explicó que fue él quien tomó la iniciativa de comunicarse con Trump con el objetivo de desactivar la escalada de tensiones y abrir un canal de diálogo directo. En ese intercambio, aseguró haber encontrado puntos de coincidencia, especialmente en la lucha contra el narcotráfico.

"Hace lo que piensa, como yo. También es pragmático, aunque más que yo. A mí me gusta hablar. Su visión en muchas materias es muy distinta a la mía. Pero, por ejemplo, en el narcotráfico, no tenemos ninguna distancia. Me dijo algo que me gustó: ‘Sé que se han inventado muchas mentiras alrededor de usted, igual que sobre mí’", añadió.

En paralelo, Petro se refirió a la postura de Estados Unidos frente a la crisis venezolana y a declaraciones recientes del senador Marco Rubio. Según indicó, existe coincidencia en la necesidad de avanzar hacia una transición política que desemboque en elecciones libres, aunque remarcó que ese proceso no puede imponerse desde el exterior. "El papel de Estados Unidos debería ser permitir ese diálogo, junto con América Latina", concluyó.