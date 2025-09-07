Miles manifestantes salieron a las calles Tel Aviv y Jerusalén con reclamos al gobierno de Israel

Más de 15.000 personas pidieron el fin de la guerra en Gaza. En esa línea, instaron a Netanyahu a aceptar un acuerdo para liberar a los rehenes restantes.

Miles de personas salieron a las calles de Israel como medida de presión contra el gobierno de Benjamín Netanyahu . Los ciudadanos exigen a la gestión llegar a un acuerdo que permita liberar a los rehenes restantes en medio de la guerra con el grupo terrorista Hamás.

Más de 15.000 personas pidieron el fin de la guerra en Gaza e instaron a Netanyahu a aceptar un acuerdo para liberar a los rehenes restantes. Familiares y partidarios de los rehenes aún retenidos por el grupo colmaron la plaza París de Jerusalén , mientras otros se congregaron en Tel Aviv .

Se cree que de los 48 rehenes que aún permanecen retenidos en Gaza, 20 están vivos. Netanyahu insiste en que la victoria total sobre Hamás traerá a los rehenes a casa a la vez que lanzó una masiva campaña de represalia que llevó a la muerte de más de 60.000 palestinos, según cifras del Ministerio de Salud, dirigido por Hamás.

Las voces de protesta en las calles de Israel y las demandas internacionales de algunos de sus aliados fueron en ascenso en los últimos días.

Las voces de protesta en las calles de Israel y las demandas internacionales de algunos de sus aliados fueron en ascenso en los últimos días. El sábado por la noche, Tel Aviv y Jerusalén fueron escenario de algunas de las mayores protestas de los últimos meses.

Entre los muchos familiares que enviaron mensajes a Netanyahu se encontraba la madre de un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel detenido en Gaza, citó la BBC. "Esto no es una amenaza, señor primer ministro. Si algo sucede, lo pagará; es la palabra de una madre", gritó la ciudadana Anat Angrest, según informó el Times of Israel.

El Ejército de Israel pidió evacuar Gaza antes de una nueva ofensiva terrestre

El Ejército de Israel instó este sábado a los habitantes de Ciudad de Gaza a evacuar hacia una “zona humanitaria” en el sur, previo a la ofensiva terrestre anunciada para tomar la localidad, como la más poblada del territorio palestino.

El coronel israelí Avichay Adraee hizo el llamado a través de X (ex Twitter), donde hizo una "advertencia urgente a los residentes" de cuatro bloques del edificio Al-Ru’ya y demás tiendas de campaña.

"Las FDI atacarán el edificio en un futuro próximo debido a la presencia de infraestructura terrorista de Hamás en su interior o al lado del mismo. Por su seguridad, se ven obligados a evacuar el edificio inmediatamente al sur, hacia la zona humanitaria en Mawasi Khan Yunis", detalló.