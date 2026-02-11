Horror en Canadá: al menos 10 muertos y 27 heridos en un tiroteo en una escuela, el más mortífero del país en décadas

El ataque ocurrió en Tumbler Ridge, dejó a la agresora entre las víctimas fatales y conmocionó a una comunidad de 2.400 habitantes.

La escuela secundaria Tumbler Ridge fue escenario de uno de los ataques más graves de la historia reciente de Canadá.

La Policía Montada de Canadá confirmó que al menos diez personas murieron tras un tiroteo en una escuela secundaria de Tumbler Ridge , en Columbia Británica, y que la agresora fue hallada sin vida dentro del establecimiento. El ataque dejó además más de 25 heridos y obligó a un amplio operativo de seguridad.

El hecho comenzó alrededor de las 13:20 hora local, cuando las autoridades recibieron varios llamados que alertaban sobre un “tirador activo” en la Tumbler Ridge Secondary School, un instituto con unos 160 alumnos de entre 12 y 18 años.

Al ingresar al edificio, los agentes encontraron una escena devastadora. Seis víctimas fueron halladas sin vida dentro del colegio. Otros dos cuerpos aparecieron en una vivienda cercana vinculada al incidente, mientras que una novena persona murió durante su traslado de urgencia al hospital.

La décima fallecida es la agresora , identificada por la policía como una mujer. Su cuerpo fue encontrado dentro del establecimiento con una herida que, según los informes preliminares, parecía autoinfligida . El superintendente Ken Floyd confirmó que la sospechosa descrita en la alerta, era la misma persona hallada muerta en la escuela. Las autoridades indicaron que no buscan a otros sospechosos.

La RCMP confirmó que la agresora fue hallada sin vida dentro del establecimiento.

El centro médico local informó que atiende a 25 personas por diversas lesiones. Al menos dos pacientes fueron trasladados en helicóptero a hospitales de mayor complejidad debido a la gravedad de sus heridas.

La RCMP aseguró que estudiantes y docentes fueron evacuados de manera segura y que la pequeña fuerza policial local respondió en menos de dos minutos desde el primer aviso. Sin embargo, horas después del ataque, los agentes continuaban inspeccionando viviendas y propiedades cercanas para descartar más víctimas.

La policía no precisó cuántos de los fallecidos o heridos eran menores de edad.

tiroteo canada masacre.wjpg Seis víctimas murieron dentro del instituto y otras fueron encontradas en una vivienda cercana.

Reacciones oficiales

El primer ministro canadiense, Mark Carney, expresó su pesar en redes sociales: “Estoy devastado por los terribles tiroteos de hoy en Tumbler Ridge. Mis plegarias y más profundas condolencias están con los familiares y amigos de quienes han perdido a seres queridos en estos actos de violencia”.

Por su parte, el primer ministro de Columbia Británica, David Eby, señaló ante la prensa: “Es difícil saber qué decir en una noche como esta. Es lo que parece que ocurre en otros lugares y no cerca de casa”.

Nina Krieger, ministra de Seguridad Pública de la provincia, destacó la rápida intervención policial: “Se trata de una comunidad pequeña y muy unida, con una pequeña comisaría de la RCMP, que respondió en dos minutos y, sin duda, salvó vidas hoy”.

Una comunidad pequeña, golpeada

Tumbler Ridge es un municipio de aproximadamente 2.400 habitantes, ubicado en las estribaciones de las montañas Rocosas, a unos 1.155 kilómetros al noreste de Vancouver. La localidad, rodeada de paisajes nevados y bosques de pinos, enfrenta ahora uno de los episodios más mortíferos de la historia reciente del país.

tiroteo canada La escuela permanecerá cerrada y ofrecerá apoyo psicológico a estudiantes y docentes.

La escuela permanecerá cerrada durante el resto de la semana y las autoridades confirmaron que se ofrecerá apoyo psicológico a estudiantes, docentes y familias.

El tiroteo se ubica entre los más letales registrados en Canadá, un país donde este tipo de ataques masivos son menos frecuentes que en otras naciones de Norteamérica. La investigación continúa mientras la comunidad intenta asimilar una tragedia que cambió para siempre su historia.