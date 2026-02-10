Donald Trump tensiona la relación con Canadá y amenaza con bloquear un puente clave entre ambos países + Seguir en









El presidente de EEUU realizó la advertencia desde sus redes sociales. Su objetivo es obtener concesiones económicas y políticas.

Trump amenaza con bloquear un importante puente con Canadá.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a escalar el conflicto con Canadá y advirtió que podría impedir la inauguración de un nuevo cruce fronterizo si no obtiene concesiones económicas y políticas por parte del país vecino. El planteo se dio en medio de un clima de crecientes fricciones bilaterales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A través de su red social Truth Social, Trump sostuvo que no habilitará la apertura del puente hasta que Estados Unidos reciba “una compensación completa por todo lo que le hemos dado a Canadá”. En el mismo mensaje, afirmó que su país merece “justicia y respeto” en la relación bilateral.

“Con todo lo que les hemos dado, quizá deberíamos poseer al menos la mitad de este activo. Los ingresos generados gracias al mercado estadounidense serán astronómicos”, escribió el mandatario, al tiempo que aseguró que planea “iniciar negociaciones de inmediato” para revisar las condiciones del proyecto.

Trump Carney La relación entre EEUU y Canadá está cada vez más tensionada. AP El puente en el centro de la disputa entre EEUU y Canadá Aunque Trump no mencionó el nombre de la obra, sus declaraciones apuntaron al Puente Internacional Gordie Howe, una infraestructura estratégica de seis carriles que conectará la ciudad canadiense de Windsor con Detroit.

La construcción del puente comenzó en 2018 y su inauguración está prevista para comienzos de este año. El proyecto busca aliviar el tránsito comercial y de pasajeros en uno de los pasos fronterizos más activos de América del Norte.

Una obra financiada por Canadá De acuerdo con información publicada por ABC News, el costo total de la obra ronda los u$s4.700 millones y el financiamiento corre principalmente por cuenta del Gobierno canadiense, que también supervisó el desarrollo del proyecto. Las declaraciones de Trump introdujeron incertidumbre sobre el futuro inmediato del cruce internacional y sumaron un nuevo capítulo a la disputa política y económica entre Washington y Ottawa, en un contexto marcado por reproches cruzados y negociaciones sensibles en materia comercial y estratégica.