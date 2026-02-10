Colombia: Gustavo Petro denunció un intento de asesinato y responsabilizó a grupos armados + Seguir en









El Presidente aseguró que no pudo aterrizar este lunes en Córdoba ya que "temía" que "le iban a disparar". A meses de las elecciones, crece la violencia.

Gustavo Petro denunció que intentaron asesinarlo. Cedoc

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este martes que escapó de un intento de asesinato mientras se desplazaba en un helicóptero oficial. El mandatario aseguró que no pudo aterrizar la noche del lunes en el departamento de Córdoba ya que "temía" que "le iban a disparar" durante la maniobra de descenso.

A solo tres meses de las elecciones presidenciales y en un contexto de marcada violencia política, el jefe de Estado colombiano aseveró durante una reunión con ministros transmitida en vivo una "nueva junta del narcotráfico" que intentó atentar contra su vida desde que asumió el poder en agosto de 2022.

“Cogimos mar abierto cuatro horas y llegué a donde no teníamos que llegar (…) escapándome de que me maten”, señaló.

Según Petro, los responsables de este complot son narcotraficantes residentes en el exterior y a grupos guerrilleros liderados por alias Iván Mordisco, jefe de la mayor disidencia de las FARC. Las acusaciones están sostenidas en advertencias previas, luego de que en 2024 se haya forzado la ausencia del presidente en actos públicos oficiales.

Colombia y un contexto de violencia política Petro.jpg A tres meses de las elecciones, crece la tensión política en Colombia. EFE En particular, la zona del incidente -el departamento de Córdoba- es el principal bastión del Clan del Golfo, que en el último tiempo suspendió sus diálogos de paz con el Gobierno tras el acuerdo entre Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para intensificar la búsqueda y captura de su máximo líder, alias Chiquito Malo.

Petro recordó que en la historia de Colombia los dirigentes de izquierda han sido blanco de alianzas entre el narcotráfico y sectores paramilitares. Este tema ya había sido parte de la campaña electoral del ahora presidente, quien entonces había extremado su seguridad mediante el uso de escudos blindados ante amenazas similares provenientes de la región cafetera. Si bien Petro está imposibilitado por ley a buscar la reelección en los próximos comicios, la incipiente violencia generada por una escalada en las amenazas y la parálisis de las mesas de paz con grupos armados enturbiaron el clima electoral. Como respuesta, el Gobierno redobló los protocolos de seguridad aérea mientras se investiga el origen de la alerta que impidió el aterrizaje en el Caribe.