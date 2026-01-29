Insólito hecho en EEUU: un hombre se hizo pasar por agente del FBI para liberar a Luigi Mangione

Un trabajador de pizzería se presentó en una cárcel federal de Brooklyn asegurando tener autorización de un juez para liberar al acusado por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare.

Un hecho insólito se registró este miércoles en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn cuando Mark Anderson, un trabajador de pizzería de 36 años procedente de Mankato, Minnesota , se apersonó en el centro asegurando tener una supuesta orden judicial para liberar a Luigi Mangione .

Según detallaron las autoridades, el hombre entró a la cárcel alrededor de las 18:50 y aseguró a los uniformados del Buró de Prisiones que tenía papeles oficiales que autorizaban la liberación del interno.

Aunque la denuncia no identificaba al detenido por su nombre, un funcionario policial con conocimiento directo del caso confirmó, bajo condición de anonimato, que se trataba de Luigi Mangione, acusado por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare.

Cuando los guardias solicitaron sus credenciales federales, Anderson exhibió únicamente una licencia de conducir de Minnesota, arrojó varios documentos sobre el mostrador y aseguró estar armado, de acuerdo con el escrito judicial.

Al revisar su mochila, los agentes encontraron un tenedor largo para barbacoa y una cuchilla circular de acero similar a un cortador de pizza . Los documentos que llevaba parecían estar vinculados a demandas presentadas contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Las autoridades señalaron que Anderson había viajado desde Mankato, una ciudad ubicada a unos 107 kilómetros al suroeste de Minneapolis, luego de que una oportunidad laboral en Nueva York no prosperara. En ese momento, trabajaba en una pizzería.

Las motivaciones del intento no fueron esclarecidas, aunque el caso Mangione generó un movimiento de apoyo inusual entre sectores de la sociedad estadounidense críticos de la industria de los seguros de salud.

luigi-mangione.webp Luigi Mangione fue arrestado el 9 de diciembre de 2024, acusado de asesinar a Brian Thompson. Su caso sacudió EEUU.

El episodio ocurrió en un momento clave para los procesos judiciales de Mangione. Horas antes del arresto de Anderson, la Fiscalía de Manhattan envió una carta al juez Gregory Carro solicitando que el 1 de julio sea fijado como fecha de inicio del juicio estatal.

Este viernes, Mangione deberá comparecer ante un tribunal federal para una conferencia en su causa federal, donde la jueza Margaret Garnett deberá resolver si los fiscales pueden solicitar la pena de muerte y qué pruebas podrán presentar en su contra.

El cronograma judicial se volvió más complejo en las últimas semanas. La jueza Garnett programó la selección del jurado federal para el 8 de septiembre, con el juicio principal previsto para octubre o enero de 2026, dependiendo de si se autoriza la búsqueda de la pena capital.

En septiembre de 2025, el juez Carro desestimó dos de los cargos más graves vinculados al terrorismo, aunque Mangione todavía enfrenta nueve cargos en la causa estatal y cuatro federales. En ambos procesos se declaró inocente.

El caso Luigi Mangione que sacuidió EEUU

Luigi Mangione, graduado de la Universidad de Pensilvania y miembro de una familia adinerada de Maryland, está acusado de asesinar a Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, el 4 de diciembre de 2024 en una calle de Manhattan. Thompson, de 50 años, se dirigía a un hotel para asistir a una conferencia de inversores cuando fue baleado por la espalda. Las cámaras de seguridad captaron el ataque.

Según la investigación, las palabras “delay”, “deny” y “depose” estaban escritas en las municiones utilizadas, en aparente referencia a prácticas de las aseguradoras para evitar el pago de tratamientos médicos.

Mangione fue arrestado cinco días después en un McDonald’s de Altoona, Pensilvania, a unos 370 kilómetros de Manhattan, con una pistola impresa en 3D y un cuaderno con anotaciones críticas hacia la industria de los seguros de salud.

El caso desató un fenómeno mediático sin precedentes. Mangione reúne simpatizantes que asisten a sus audiencias judiciales, algunos vestidos de verde en alusión al personaje Mario Bros, con carteles como “Liberen a Luigi” y “No a la pena de muerte para Luigi Mangione”.

Además, una campaña en GiveSendGo recaudó más de 1,3 millones de dólares para su defensa legal, según datos de octubre de 2025.

El Metropolitan Detention Center, único centro de detención federal de Nueva York, tiene una reputación controvertida y fue descrito por jueces federales como un lugar de condiciones “bárbaras” e “inhumanas”. Alberga a unos 1.300 reclusos, entre ellos al exdictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acusados de narcotráfico.

Anderson compareció este jueves ante un tribunal federal de Brooklyn. Los registros judiciales no consignaban, hasta el momento, información sobre un abogado que pudiera representarlo.