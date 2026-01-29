La imagen de Donald Trump, en su punto más bajo: el nivel de aprobación cayó al 37% en diciembre

El mandatario perdió apoyo incluso dentro de los votantes republicanos y empeoró respecto al 40% que había registrado la misma consultora en septiembre y el 38% de agosto.

En medio de una creciente tensión social por el avance del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el estado de Minnesota, la aprobación del presidente de Estados Unidos , Donald Trump , cayó a 37%, su peor nivel desde el comienzo de su administración . Además, según reveló la encuesta realizada por Pew Research Center, la mitad de los ciudadanos consideran que su gestión fue "peor de lo que esperaban".

El mandatario perdió apoyo incluso dentro de los votantes republicanos y empeoró respecto al 40% que había registrado la consultora en septiembre y el 38% de agosto, que había sido el nivel más bajo desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025.

En esta misma línea, la desaprobación de la gestión subió al 61% , el 50% consideró que los resultados fueron "peores de lo esperado" y el 52% señaló que apoya "poca o ninguna" de sus políticas.

Del lado positivo, solamente el 21% de la población estadounidense opinó que la gestión de Trump va "mejor de lo esperado" y el 27% aseguró respaldar "todas o la mayoría" de sus medidas.

"La caída en apoyo ha venido exclusivamente de los republicanos. El año pasado, el 67 % decía que apoyaban todos o la mayoría de los planes y políticas de Trump . Hoy, el 56 % lo hace" , advirtió el informe de Pew Research Center.

Trump pierde apoyo dentro del Partido Republicano

En detalle, la encuesta revela que la popularidad de Trump cayó incluso dentro de los republicanos: el 42% de los simpatizantes del partido expresó estar "extremadamente o muy confiado" en que el mandatario "actúa éticamente", contra el 55% de 2025.

En este mismo sentido, cayó al 52% el porcentaje de los republicanos confían en el "respeto a las normas democráticas" del presidente, y al 66% el de quienes piensan que tiene la capacidad mental necesaria para su trabajo.

Respecto a su imagen para la población general, el 51% afirmó que "no confía nada o mucho" en la capacidad de liderazgo del mandatario y el 50% opina lo mismo de su salud física.

Además, 61% de los republicanos piensa que los congresistas de su partido "no tienen la obligación de apoyar a Trump si no están de acuerdo con él", frente al 55% de hace un año.

A su vez, el 82 % de los demócratas considera que sus representantes en el Congreso "deben hacerle frente a Trump, incluso si dificulta abordar los problemas", en comparación con el 70% que opinaba lo mismo hace un año.