EEUU: por qué ICE interviene en Minnesota y cuál es la situación de los manifestantes

Las redadas comenzaron a inicios de diciembre y se intensificaron a partir del 6 de enero luego del despliegue de más de 2.000 agentes federales, lo que provocó la resistencia de los civiles.

The Guardian

Durante el último mes, el estado de Minnesota se convirtió en el epicentro de la ofensiva del presidente estadounidense, Donald Trump, contra la inmigración. Las redadas comenzaron a inicios de diciembre y se intensificaron a partir del 6 de enero, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desplegó más de 2.000 agentes federales enmascarados, con uniformes militares, armas de fuego y químicos.

Los operativos del gobierno generaron la resistencia de los civiles y episodios de violencia letal: al menos dos ciudadanos estadounidenses fueron asesinados durante las acciones policiales.

Por qué Trump eligió Minnesota para su despliegue de agentes migratorios Según el gobierno de Trump, la llamada Operación Metro Surge en las ciudad de Minneapolis se lanzó para investigar un supuesto "fraude masivo" en asistencia social vinculado a inmigrantes somalíes. De esta manera, busca deportar a las personas que se encuentran de forma irregular en el país.

El último 12 de enero Minnesota interpuso una demanda por presuntas violaciones a la Primera y Décima Enmienda, retaliación política por políticas “santuario” y el uso de más de 2.000 agentes DHS en redadas “militarizadas”, que provocaron el arresto de 3.000 personas incluyendo niños, inmigrantes con estatus legal, ciudadanos estadounidenses e indocumentados sin antecedentes.

Minnesota tiene una población de migrantes indocumentados relativamente pequeña, según un reporte del Migration Policy Institute (MPI) publicado en 2025, el cual indica que el estado aloja un 0,7% de los 13,7 millones de migrantes indocumentados que se estima que permanecen en el territorio.

redada estados unidos inmigrantes represion fuerzas de seguridad 2.jpg Los operativos del gobierno generaron la resistencia de los civiles y episodios de violencia letal. AP El ICE prohíbe la interacción con manifestantes Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) en Minnesota recibieron instrucciones de evitar interactuar con "agitadores" mientras ejecutan la ofensiva migratoria de Trump, según indico Reuters. Esta orden surgió a raíz del asesinato de los dos ciudadanos durante las redadas, después de que Trump dijera que su objetivo era "desescalar" la tensión en Minneapolis y St. Paul. Además, a los agentes del ICE también se les ordenó centrarse únicamente en inmigrantes que tengas cargos o condenas penales. Los agentes del ICE podrán realizar verificaciones de matrículas para identificar posibles objetivos y deberán efectuar un arresto si el propietario registrado del vehículo es un inmigrante con antecedentes penales, según las directrices. Además, ahora los agentes del ICE recibirán megáfonos para poder dar órdenes al público y "deberán verbalizar cada paso del proceso de arresto". De esta manera, la medida supondría un alejamiento de las amplias redadas que provocaron el rechazo de los civiles y los desafíos legales en Minneapolis y otras ciudades de EEUU.

