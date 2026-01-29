Donald Trump dijo que Vladimir Putin aceptó frenar ataques sobre Kiev por una semana ante el frío extremo

Trump calificó el gesto como una muestra de cooperación puntual y aseguró que la conversación tuvo un tono cordial: “Fue muy amable”.

Trump aseguró que habló con su par ruso y que Moscú suspenderá por siete días los ataques contra Kiev.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó este jueves que el mandatario ruso Vladimir Putin aceptó no atacar Kiev durante una semana , tras un pedido directo realizado por el jefe de la Casa Blanca en el marco de las bajas temperaturas extremas que afectan a la región.

Según relató Trump durante una reunión de Gabinete en Washington , la decisión respondió a una solicitud personal vinculada a la situación climática. “Le pedí al presidente Putin que no disparara contra Kiev y otras ciudades durante una semana, y accedió”, sostuvo.

El mandatario estadounidense señaló que el pedido se basó en el “ frío extraordinario ” que atraviesa Ucrania y parte de Europa del Este, y destacó la respuesta de su par ruso. “Mucha gente me dijo que no malgastara la llamada, que no iba a conseguir nada. Y lo hizo ”, afirmó.

Trump calificó el gesto como una muestra de cooperación puntual y aseguró que la conversación tuvo un tono cordial. “Fue muy amable”, agregó, sin brindar mayores detalles sobre los términos del intercambio ni sobre eventuales compromisos adicionales.

Hasta el momento, no hubo confirmación oficial desde Moscú ni desde Kiev sobre la supuesta pausa en los ataques, ni precisiones acerca de su alcance o de los mecanismos de verificación del acuerdo mencionado por Trump.

La imagen de Donald Trump, en su punto más bajo: el nivel de aprobación cayó al 37% en diciembre

En medio de una creciente tensión social por el avance del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el estado de Minnesota, la aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cayó a 37%, su peor nivel desde el comienzo de su administración. Además, según reveló la encuesta realizada por Pew Research Center, la mitad de los ciudadanos consideran que su gestión fue "peor de lo que esperaban".

El mandatario perdió apoyo incluso dentro de los votantes republicanos y empeoró respecto al 40% que había registrado la consultora en septiembre y el 38% de agosto, que había sido el nivel más bajo desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025.

En esta misma línea, la desaprobación de la gestión subió al 61%, el 50% consideró que los resultados fueron "peores de lo esperado" y el 52% señaló que apoya "poca o ninguna" de sus políticas.

Del lado positivo, solamente el 21% de la población estadounidense opinó que la gestión de Trump va "mejor de lo esperado" y el 27% aseguró respaldar "todas o la mayoría" de sus medidas.

"La caída en apoyo ha venido exclusivamente de los republicanos. El año pasado, el 67 % decía que apoyaban todos o la mayoría de los planes y políticas de Trump. Hoy, el 56 % lo hace", advirtió el informe de Pew Research Center.