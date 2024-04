Irán advierte a Israel: si continúa con acciones "recibirá una respuesta diez veces mayor"

embajadores de Israel e Irán ante la ONU.jpg Los embajadores de Israel e Irán ante la ONU.

El Ejército de Israel ha confirmado que el ataque directo de Irán, anunciado por Teherán como operación "Promesa Verdadera", ha comprendido el lanzamiento de más de 300 proyectiles entre drones, misiles de crucero y misiles balísticos.

El ejército de Israel ha confirmado la intercepción de un dron dirigido contra territorio israelí procedente "del este" durante la madrugada de este lunes y sin que haya causado alguna amenaza o daño alguno, todo ello unas horas después de una acción similar contra un "objeto sospechoso" proveniente del Mar Rojo.

"Durante la noche, aviones de combate de la Fuerza Aérea han interceptado con éxito un vehículo no tripulado que se dirigía a territorio israelí desde el este. El vehículo estaba siendo vigilado por fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), no suponía una amenaza y no se activó ninguna alerta. No se produjeron víctimas ni daños", ha informado el ejército israelí en su cuenta de la red social X.