El plan de Irán en Medio Oriente: una ofensiva militar contra países vecinos y bases militares de aliados de EEUU e Israel + Agregar ámbito en









Portavoces militares aseguraron que su estrategia pasaría de una posición defensiva a "ofensiva" si recibe ataques. Así, advirtieron que su arsenal de misiles se multiplicó por 1,5 en el último año junto con la calidad y alcance.

Analistas aseguran que Irán recurriría cada vez más a la guerra asimétrica, que incluye misiles, drones y su influencia sobre el estrecho de Ormuz. Captura de pantalla

Luego de que EEUU analizara retomar sus ataques contra Irán luego de las elecciones de medio termino del 27 de octubre, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) reveló detalles de la doctrina ofensiva que podría adoptar. En ese sentido, Teherán invadiría países vecinos, atacaría bases utilizadas en operaciones militares de Washington e incluso aplicaría una estrategia a partir de la asimetría de poder en relación con el poder militar estadounidense.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Nuestra doctrina de defensa era antes defensiva; solíamos decir que si un país nos atacaba, responderíamos. Ahora decimos que si un país nos ataca, responderemos y lanzaremos una ofensiva”, declaró el portavoz de la CGRI, Hossein Mohebi.

Por su lado, Washington ordenó la evacuación de parte del personal diplomático de Arabia Saudita en medio de los ataques de los hutíes de Yemen, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump dio a entender que pronto podría tomarse una decisión sobre el conflicto.

Irán revela su doctrina ofensiva mientras EEUU emite una alerta: ¿La guerra es inminente? Mohebi recalcó que el arsenal de misiles de Irán se multiplicó por 1,5 desde la guerra de 12 días con Israel en junio de 2025. “La calidad de los misiles mejoró significativamente, y su alcance, poder destructivo y precisión al impactar en los objetivos han aumentado”, sostuvo y afirmó que las fuerzas iraníes se encontraban en la fase de preparación para presentar la "bomba definitiva".

Mientras, los ataques en el estrecho de Ormuz siguen sin cesar ya que la Guardia informó que alcanzó e incendió a cuatro buques nuevos. Depositphotos Esto representa algo nuevo para el enemigo, mientras los ataques en el estrecho de Ormuz siguen sin cesar. En ese sentido, la Guardia informó este jueves que alcanzó e incendió a cuatro buques, acusados de estar involucrados en transferencias ilegales de petróleo, en el norte del Golfo Pérsico.

Así, un giro dentro de Irán sería una doctrina de defensa "ofensiva y asimétrica", amenazando con invadir los países que lancen ataques en su contra, citó Al Jazeera. Según analistas citados por el medio, este giro refleja la determinación de Teherán de hacer que los futuros ataques estadounidenses-israelíes sean significativamente más costosos. La investigadora principal del Centro de Política Internacional Negar Mortazavi declaró que Teherán estaba aprendiendo de las guerras de 2025 y 2026, después de que su anterior estrategia de represalias fracasara en su intento de evitar los repetidos ataques. “Teherán ahora quiere establecer una nueva ecuación: cualquier ataque futuro contra Irán tendrá un costo mucho mayor para los agresores”, sostuvo. Una "guerra asimétrica", la estrategia iraní Incapaz de igualar las capacidades militares convencionales de EEUU, Irán recurre cada vez más a la guerra asimétrica, que incluye misiles, drones y su influencia sobre el estrecho de Ormuz, explicó Mortazavi y agregó su estrategia es más amplia al imponer costes militares, económicos y políticos a Washington, incluyendo la posible influencia en las elecciones de mitad de mandato estadounidenses del 3 de noviembre. “Irán quiere darle una lección a Washington: atacar a Irán tiene un precio muy alto, uno que incluso puede costar las elecciones”, recalcó Mortazavi, refiriéndose a las encuestas estadounidenses que predicen pérdidas electorales para el Partido Republicano.