Reino Unido acusó a 2 hombres de atentar contra la seguridad nacional tras un incidente en una base militar de EEUU

Los hombres fueron señalados de haber servido a un servicio de inteligencia extranjero y de acceder a sitios prohibidos. La base se usa como sitio estratégico para atacar Irán y creen que Teherán está involucrado en el incidente.

Dos hombres de 24 años fueron acusados este martes de cometer delitos contra la seguridad nacional de Reino Unido , tras un incidente en una base militar de EEUU que opera en territorio británico. Se trata de Mohmed Abdulkarim y Nouman Essghir, señalados como los responsables de haber servido a un servicio de inteligencia extranjero y de acceder a sitios prohibidos.

El incidente se remonta al 27 de septiembre en la base RAF Fairford, utilizada para ataques contra Irán. Ese día, decenas de residentes fueron evacuados de sus hogares cerca de la zona, mientras agentes de policía armados y expertos del ejército en desactivación de bombas se desplegaban en la zona rural.

A Abdulkarim se le acusa de ayudar a un servicio de inteligencia extranjero mientras a Essghir de ingresar en un lugar prohibido con un propósito perjudicial para el Reino Unido, en virtud de la ley de Seguridad Nacional , según indicó el Servicio de Fiscalía de la Corona .

Ahora, se espera que ambos jóvenes se presenten en el Tribunal de Magistrados de Westminster este martes, mientras otros cinco hombres detenidos durante la investigación permanecen en libertad bajo fianza policial. La unidad de policía antiterrorista había señalado anteriormente que es "altamente probable que exista implicación del Estado iraní" en el incidente.

Por su parte, el fiscal jefe de la División de Delitos Especiales y Lucha contra el Terrorismo de la Fiscalía de la Corona (CPS, en inglés) Frank Ferguson declaró: "La Fiscalía de la Corona ha decidido procesar a dos personas por delitos contemplados en la Ley de Seguridad Nacional (National Security Act), tras una investigación de la policía antiterrorista sobre un incidente de gran repercusión", citó el medio The Telegraph.

"Tenemos 1.000 días": Reino Unido alertó sobre una posible guerra con Rusia mientras recrudece el conflicto por Malvinas

El ministro de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, advirtió que su país dispone de poco más de 1.000 días para prepararse ante un eventual conflicto bélico y reforzar sus capacidades militares frente a la amenaza que representa Rusia. El funcionario planteó que, hacia 2030, el crecimiento de las fuerzas rusas y de su economía de guerra podría habilitar a Moscú a lanzar un ataque contra territorio británico o sus aliados.

La advertencia fue publicada en un artículo en el diario The Telegraph, en el que Streeting sostuvo que el escenario internacional combina amenazas militares tradicionales con nuevas formas de agresión, como los ciberataques, el sabotaje y las operaciones destinadas a desestabilizar servicios esenciales. En ese marco, defendió el incremento del gasto en Defensa y la necesidad de fortalecer la cooperación con la OTAN y Estados Unidos.

Las declaraciones se conocen semanas después de que el mismo funcionario protagonizara un cruce con el Gobierno argentino por la soberanía de las islas Malvinas. En septiembre, Streeting aseguró que el Reino Unido tenía capacidad para defender militarmente el archipiélago y sostuvo que la Argentina no contaba con los recursos necesarios para tomarlo. Aunque ambas intervenciones responden a escenarios diferentes, las dos volvieron a poner el poder militar británico en el centro del debate.