Jafar Panahi, el director nominado al Globo de Oro que fue condenado a cinco años prisión en Irán + Agregar ámbito en









Paahi es el director de "It Was Just An Accident", un thriller que narra la historia de un grupo de exprisioneros que buscan vengarse de un hombre que creen que fue su carcelero.

Panahi es uno de los directores más reconocidos de Irán.

La Justicia de Irán ha condenado en rebeldía al cineasta nominado al Globo de Oro Jafar Panahi a cinco años y un mes de prisión y a la confiscación de todos sus bienes, además de prohibirle salir del país y utilizar las redes sociales durante dos años.

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Paahi es el director de It Was Just An Accident, un thriller que narra la historia de un grupo de exprisioneros que buscan vengarse de un hombre que creen que fue su carcelero.

La película ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 2025 y fue nominada a los Globos de Oro a Mejor Película Dramática, Mejor Director, Mejor Guion y Mejor Película de Habla No Inglesa. La película se rodó en Irán sin permiso del gobierno.

La condena a Jafar Panahi "La Sala 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán ha condenado a su cliente a cinco años y un mes de prisión, además de ordenar la confiscación de todos sus bienes muebles e inmuebles", informó este martes (27.10.2026) el abogado del cineasta, Mostafa Nili, en declaraciones al diario Etemad.

Nili explicó que las cuentas bancarias de Panahi fueron congeladas la semana pasada y que, tras acudir a la unidad de Ejecución de Sentencias de la Fiscalía de Cultura y Medios de Comunicación, descubrieron que se había dictado una nueva condena contra su cliente sin que se le hubiera notificado la celebración de una audiencia judicial.

Según el abogado defensor, el expediente sostiene que el cineasta se encontraba en el extranjero y que no había sido posible localizarlo, pese a que había regresado a Irán el 30 de marzo. Agregó que Panahi tiene actualmente tres causas abiertas y que en septiembre compareció ante las autoridades judiciales por otro procedimiento. Panahi, uno de los directores iraníes más reconocidos internacionalmente, ha sido detenido y encarcelado en varias ocasiones y en 2020 fue condenado a seis años de prisión y a 20 años de prohibición de realizar películas, escribir guiones y viajar al extranjero. En julio de 2022 fue encarcelado en la prisión de Evín para cumplir esa condena y recuperó la libertad en febrero de 2023, tras permanecer alrededor de siete meses entre rejas.