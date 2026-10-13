Irán se prepara para una nueva guerra con EEUU: refuerza sus instalaciones nucleares y amenaza con más ataques

Teherán fortalece sus defensas y moviliza a la población ante una posible ofensiva de Donald Trump. Advirtió que podría ampliar sus represalias en la región.

Irán refuerza sus instalaciones nucleares y militares ante la posibilidad de una nueva ofensiva estadounidense en Medio Oriente.

Irán intensificó sus preparativos militares ante la posibilidad de una nueva ofensiva de Estados Unidos, con el refuerzo de sus instalaciones nucleares, la reconstrucción de su arsenal y la movilización de sectores de la población. El régimen de Teherán considera que el presidente Donald Trump podría ordenar nuevos ataques después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre .

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Las autoridades iraníes advirtieron que una nueva operación estadounidense provocaría una respuesta de mayor alcance en Medio Oriente , con posibles ataques contra objetivos militares y económicos de países aliados de Washington. Según informó The Wall Street Journal, Teherán busca utilizar estas amenazas como mecanismo de disuasión mientras fortalece sus capacidades defensivas.

Imágenes satelitales analizadas por el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional muestran que Irán construyó barreras de tierra y otras estructuras defensivas alrededor de instalaciones nucleares , entre ellas Natanz y Pickaxe Mountain. Las medidas buscan dificultar posibles incursiones terrestres y proteger sectores estratégicos.

Durante la pausa de los enfrentamientos directos, el régimen también avanzó en la reconstrucción de instalaciones destinadas a fabricar misiles y drones , además de reponer parte de sus arsenales. El líder supremo, Mojtaba Khamenei, destacó esos trabajos, aunque reconoció dificultades en las cadenas de suministro.

Teherán reconstruye instalaciones destinadas a la producción de misiles y drones después de meses de enfrentamientos.

Por su parte, el general Gholamreza Jalali aseguró que aeropuertos, puertos y centrales eléctricas fueron preparados para funcionar en condiciones de guerra , mediante la instalación de refugios y sistemas de abastecimiento alternativos.

Las amenazas de Teherán contra los aliados de Washington

El principal responsable de seguridad nacional iraní, Mohsen Rezai, advirtió que su país podría atacar Emiratos Árabes Unidos, centros de datos y cables de internet de la región si Estados Unidos retoma las operaciones militares.

Según personas familiarizadas con las advertencias citadas por el medio estadounidense, Teherán también transmitió a funcionarios árabes la posibilidad de atacar instalaciones petroleras sauditas e incluso realizar incursiones terrestres en países vecinos.

La escalada coincide con nuevos incidentes en el estrecho de Ormuz. Al menos tres embarcaciones comerciales fueron alcanzadas durante el fin de semana, mientras que un ataque con drones provocó un incendio en el petrolero emiratí Petro Dolphin, cerca de Omán, y dejó a dos marineros indios desaparecidos.

Además, un ataque de los hutíes contra el aeropuerto internacional de Riad dejó al menos 13 muertos y cientos de heridos, lo que volvió a exponer la vulnerabilidad de las infraestructuras estratégicas del Golfo.

Mohsen Rezai. HispanTV

EEUU también prepara sus fuerzas militares

El Pentágono evalúa enviar nuevos equipos de defensa aérea y municiones a sus bases regionales, mientras un tercer grupo de ataque de portaaviones y otra unidad expedicionaria de marines se dirigen hacia Medio Oriente.

Aunque Trump descartó una ofensiva antes de las elecciones del 3 de noviembre, consideró públicamente atacar la instalación nuclear de Pickaxe Mountain. Funcionarios estadounidenses confirmaron que las Fuerzas Armadas analizan distintas opciones para nuevas operaciones.

El régimen iraní moviliza a la población ante otra guerra

En paralelo, el Gobierno impulsa concentraciones de apoyo al régimen y actividades de preparación militar para civiles. En Teherán aparecieron anuncios de cursos para utilizar armas antiaéreas portátiles y rifles de precisión.

La Guardia Revolucionaria también difundió entrenamientos de unidades femeninas en tácticas de guerrilla, manejo de armas y drones. En Sabzevar, integrantes de esa fuerza visitaron un jardín de infantes para relatar episodios de los enfrentamientos.

“En palabras y hechos, la República Islámica se está preparando activamente para la próxima guerra”, sostuvo Behnam Ben Taleblu, de la Fundación para la Defensa de las Democracias. Según el especialista, estas medidas combinan disuasión y planificación militar.