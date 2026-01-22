Donald Trump aseguró que EEUU tiene una "flota enorme" dirigiéndose hacia Irán

El presidente de Estados Unidos sostuvo que preferiría "que no ocurra nada" aunque advirtió que están "vigilando muy de cerca".

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , afirmó este jueves que hay una "flota enorme" de embarcaciones de su país dirigiéndose a aguas cercanas a Irán y volvió a advertir al régimen para que frene la represión contra las masivas manifestaciones opositoras.

“Tenemos barcos yendo hacia allí sólo por las dudas, una gran fuerza dirigiéndose hacia Irán. Preferiría que no ocurra nada, pero los estamos vigilando muy de cerca", explicó el mandatario en diálogo con la prensa antes de subir al Air Force One, un escenario que ya se volvió habitual para responder preguntas.

"Tenemos una armada, una flota masiva que va en esa dirección, y quizá no tengamos que usarla. Ya veremos. Tenemos muchos barcos yendo hacia allí por las dudas. Tenemos una gran flotilla yendo en esa dirección", remarcó en el mismo sentido.

Por otro lado, el líder republicano destacó que este jueves el régimen iraní iba a ahorcar a 837 personas y gracias a su intervención no lo hicieron: "Les hice saber: si lo hacen, va a ser mucho peor que cualquier cosa que hayan visto antes. Mucho peor. Así que se detuvieron. Por ahora".

La amenaza de Trump contra Irán: "Vamos a volar todo por los aires"

El martes por la noche, Trump había lanzado una nueva advertencia de extrema dureza contra Irán, al asegurar que el país sería explotaría y que se encargaría de “volar todo por los aires” si el régimen de Teherán intentara asesinarlo. La declaración elevó aún más la tensión bilateral y reavivó el intercambio de amenazas entre Washington y la República Islámica, con advertencias explícitas sobre guerras a gran escala en caso de que alguno de los líderes resulte atacado.

“Tengo instrucciones muy firmes. Si pasa cualquier cosa, los van a borrar de la faz de la Tierra”, afirmó Trump en una entrevista televisiva, al ser consultado sobre las amenazas que, según sostuvo, provienen de Irán. El mandatario indicó que impartió órdenes directas para responder sin límites ante cualquier intento de atentado contra su persona.

Las expresiones del jefe de Estado estadounidense se inscribieron en un cruce verbal de alto voltaje entre ambos países. Trump insistió en que la respuesta de EEUU sería total y devastadora ante una agresión directa.