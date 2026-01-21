Medios oficiales de Irán confirmaron por primera vez que hubo 3.117 muertes por represión durante las protestas + Seguir en









La información fue difundida inicialmente por la Fundación de Veteranos y Mártires de Irán y luego replicada por la cadena nacional de televisión.

Masivas manifestaciones contra el régimen iraní. Foto: Pittsburg Post-Gazzette

Más de dos semanas después del comienzo de las masivas manifestaciones contra el régimen, los medios oficiales de Irán publicaron por primera vez este miércoles la cifra de muertes durante la represión en aquellas protestas, que asciende a 3.117 personas. Detallaron que entre las víctimas fatales hubo integrantes de las fuerzas de seguridad.

Mientras a los integrantes de las fuerzas que murieron los calificaron de "mártires", las autoridades del régimen teocrático condenaron a los que participaron de las movilizaciones y los llamaron "terroristas" alentados por Estados Unidos.

A pesar de los datos oficiales, la cifra de muertos en Irán podría ser aún mayor. Según la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, se verificaron los fallecimientos de 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad. Pero la organización de derechos humanos dijo que "algunas estimaciones apuntan a que entre 5.000 y 20.000 manifestantes podrían haber sido asesinados".

El recrudecimiento del conflicto en Irán vuelve a encender las alarmas por riesgos nucleares El recrudecimiento de la crisis interna en Irán, sumado a un aumento de la confrontación con Estados Unidos, encendió alarmas entre analistas internacionales sobre eventuales riesgos nucleares. La advertencia surgió en un contexto de incertidumbre política, con una teocracia presionada tanto por la agitación social como por el escenario geopolítico regional.

En los últimos días, el presidente estadounidense Donald Trump pareció descartar un ataque militar directo contra Irán, pero el sábado reclamó el fin del gobierno de casi cuatro décadas del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. El mandatario reaccionó luego de que Jamenei lo calificara de “criminal” por respaldar a los manifestantes y responsabilizara a estos últimos por miles de muertes. Con este escenario, especialistas advirtieron que el material nuclear iraní podría quedar expuesto. David Albright, exinspector de armas nucleares en Irak y fundador del Institute for Science and International Security, sostuvo que un colapso interno podría hacer que el gobierno iraní “pierda la capacidad de proteger sus activos nucleares”. Según explicó, las reservas de uranio altamente enriquecido representan el principal foco de preocupación. Albright señaló que existe la posibilidad de que parte de ese material sea robado o desviado.

