Irán boicoteará el sorteo del Mundial 2026 por problemas de visas en EEUU

EEUU aplica restricciones de visa a Irán por motivos políticos y de seguridad. La actitud estadounidense fue calificada por el país de Medio Oriente como "una acción antideportiva".

EEUU aplica desde hace tiempo estrictas restricciones de visa a los iraníes por motivos políticos y de seguridad. Depositphotos

Irán boicoteará el sorteo de la próxima semana del Mundial 2026, que se celebrará en EEUU, en protesta por la escasa concesión de visas para su selección de fútbol. la decisión la confirmó este viernes la federación de fútbol local.

El portavoz de la federación, Amir Mehdi Alavi, fue citado por el sitio web de noticias deportivas iraní Tarafdari diciendo que "la delegación iraní no estará presente en el sorteo del Mundial en relación con la última situación de la expedición de visados para que la delegación iraní asista a la ceremonia".

Irán boicoteará el sorteo del Mundial por problemas de visas en EEUU EEUU aplica desde hace tiempo estrictas restricciones de visa a los iraníes por motivos políticos y de seguridad. Por su lado, Alavi dijo que la nación norteamericana concedió visas a cuatro miembros de la delegación iraní, incluido el seleccionador Amir Ghalenoei, pero no al presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj.

El Mundial contará con 48 equipos a partir de 2026. El portavoz de la federación iraní sostuvo que se expidieron solo "visas a cuatro miembros de la delegación". Alavi añadió que la decisión se tomó tras lo que Irán calificó de "acciones antideportivas" por parte de las autoridades estadounidenses en relación con el sorteo del 5 de diciembre. La federación aseguró que llevaba dos días en contacto con la FIFA, y Alavi destacó que la entidad "dijo que se ocupará seriamente del asunto".

El portavoz no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters. Irán clasificó al Mundial en marzo tras empatar a 2-2 con Uzbekistán en Teherán, sellando su séptima participación en el torneo y la cuarta consecutiva.

