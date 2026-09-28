Irán capturó un segundo submarino espía de EEUU en el estrecho de Ormuz

El Pentágono, que reconoció la primera captura, negó, no obstante, esta.

Las tensiones en el estrecho de Omuz se mantienen desde fines de febrero.

Irán aseguró haber capturado un segundo submarino espía no tripulado de EEUU en el estrecho de Ormuz , el día domingo, aunque el Ejército estadounidense negó la versión iraní.

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La fuerza naval de la Guardia Revolucionaria identificó el aparato como un REMUS 600, un vehículo submarino autónomo avanzado, y afirmó que fue interceptado mientras realizaba tareas de espionaje durante una operación que involucró tareas de inteligencia y guerra electrónica.

El aparato quedó en poder de especialistas iraníes, quienes trabajan para intentar recuperar y analizar la información almacenada en sus sistemas, informó NA.

No obstante, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM ) aseguró que las fuerzas estadounidenses mantienen el control de todos sus drones operativos y calificó la afirmación iraní como “claramente desesperada”.

El episodio se produce menos de tres semanas después de que Irán anunciara la captura de un primer vehículo submarino no tripulado estadounidense en la entrada del estrecho de Ormuz .

En ese caso, se trató de un Dive-LD, un vehículo submarino autónomo desarrollado por la compañía estadounidense Anduril.

El Pentágono reconoció entonces la pérdida de ese aparato, pero contradijo el relato de Irán y aseguró que había sufrido una falla un día antes de ser recuperado por las fuerzas iraníes.

El estrecho de Ormuz permanece en el centro de las tensiones entre EEUU e Irán, en medio del conflicto iniciado tras la ofensiva lanzada por los gobiernos de Donald Trump y Benjamín Netanyahu el 28 de febrero.

Irán ratificó este domingo que no modificará sus condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz y sostuvo que una solución diplomática es la única alternativa para destrabar el conflicto, después de que el presidente Trump, anunciara públicamente que rechazó la propuesta presentada por Teherán para restablecer la navegación.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, confirmó la posición de Teherán y descartó cualquier retroceso frente a las exigencias planteadas a Washington: “Nuestras condiciones son claras, y todo movimiento para reabrir el estrecho de Ormuz depende de que se cumplan esas condiciones. No daremos marcha atrás”, afirmó.