Dictaron prisión preventiva sin fianza para el acusado de intentar asesinar a Trump

Cole Allen seguirá detenido mientras avanza la causa por el ataque ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. La fiscalía sostiene que planificó el hecho durante semanas.

Cole Allen está acusado de intentar asesinar a Donald Trump durante un evento oficial en Washington.

Una jueza del Distrito de Columbia ordenó la prisión preventiva sin fianza para Cole Allen, el hombre acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump , durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca , realizada el último sábado en el hotel Washington Hilton .

La decisión se tomó durante una audiencia breve, de alrededor de 15 minutos, en la que Allen no se opuso a la medida cautelar solicitada por la fiscalía. De esta manera, el acusado continuará detenido mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La postura adoptada en la audiencia implicó un cambio respecto de la presentación que su defensa había realizado el miércoles, cuando había buscado impugnar el pedido de detención sin fianza impulsado por la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro .

Allen enfrenta, por el momento, una acusación por intento de asesinato del presidente de Estados Unidos , un delito que podría derivar en una condena de cadena perpetua en caso de ser hallado culpable. También fue imputado por cargos vinculados al uso y traslado de armas .

Según la fiscalía, el acusado llegó al hotel armado y habría intentado avanzar hacia el sector donde se desarrollaba la cena, a la que asistían Trump, la primera dama Melania Trump , el vicepresidente JD Vance , el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson , funcionarios del Gobierno e invitados del ámbito periodístico, diplomático y empresarial.

La fiscal Pirro adelantó que el caso podría ampliarse una vez que intervenga el gran jurado, encargado de evaluar si existen elementos suficientes para formular una acusación formal por delitos federales graves.

cole allen tiroteo trump Cole Allen permanecerá detenido sin fianza mientras avanza la investigación por el intento de asesinato contra Donald Trump. BBC

El relato de la fiscalía sobre el ataque

De acuerdo con la acusación, el episodio ocurrió pasadas las 20.30, cuando Allen habría atravesado a gran velocidad un control de seguridad, evitado el arco detector de metales y avanzado hacia las escaleras que conducían al salón principal del hotel.

La fiscalía sostiene que el acusado llevaba varias armas, entre ellas una escopeta, una pistola y cuchillos. Tras el avance de Allen, agentes del Servicio Secreto intervinieron y lograron reducirlo. El episodio obligó a evacuar al presidente y a las principales autoridades presentes en el evento.

El ataque no dejó víctimas fatales. Sin embargo, distintos reportes señalaron que un agente del Servicio Secreto resultó herido, aunque sobrevivió gracias al uso de un chaleco antibalas. También se mantiene bajo análisis judicial la secuencia exacta de los disparos y las circunstancias en las que se produjo esa lesión.

Según documentos judiciales, Allen habría dejado programados correos electrónicos antes del ataque, en los que se despedía de familiares y amigos y hacía referencia a su intención de atacar a miembros de la administración Trump. La fiscalía también indicó que el acusado viajó desde California hasta Washington en tren para poder trasladarse armado sin pasar por controles aeroportuarios.

Además, los investigadores sostienen que Allen reservó una habitación en el Washington Hilton para ingresar al edificio como huésped, aunque no estaba invitado a la cena. Para la fiscalía, esos elementos muestran una planificación previa del ataque, que habría sido preparada durante varias semanas.