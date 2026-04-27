Irán abre la puerta a un acuerdo por el estrecho de Ormuz, pero exige a EEUU levantar el bloqueo naval

La iniciativa surge en medio de contactos diplomáticos indirectos y de una fuerte tensión militar en la región, mientras crecen las presiones internacionales por la seguridad del tránsito energético global.

Irán propone cambios en el control del paso estratégico de Ormuz en medio de la tensión con EEUU.

Irán presentó una propuesta para flexibilizar su control sobre el estrecho de Ormuz y pidió a Estados Unidos el fin del bloqueo naval en la zona , según funcionarios regionales. La iniciativa se conoce en un contexto de alta tensión militar , contactos diplomáticos indirectos y movimientos simultáneos de actores clave en Medio Oriente y Europa.

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De acuerdo con dos funcionarios regionales citados bajo anonimato, Irán se ofrece a poner fin a su control “asfixiante” sobre el estrecho de Ormuz , aunque la propuesta no incluye referencias a su programa nuclear. A la vez, Teherán exige que Estados Unidos levante su bloqueo naval como parte del eventual acuerdo.

La iniciativa fue transmitida a Washington a través de Pakistán, aunque las mismas fuentes consideran que difícilmente será aceptada por el presidente estadounidense Donald Trump . En paralelo, el mandatario busca que cualquier entendimiento incluya el freno total al programa atómico iraní.

“Tenemos todas las cartas. Si quieren hablar, pueden venir a nosotros, o pueden llamarnos” , declaró Trump el domingo a Fox News Channel.

La iniciativa incluye la exigencia de levantar el bloqueo naval impuesto por Washington.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi , viajó a Rusia y mantuvo reuniones previstas con el presidente Vladímir Putin. Según la agencia estatal Irna, la visita incluye consultas sobre la guerra con Israel y Estados Unidos.

“Es una buena oportunidad para que consultemos con nuestros amigos rusos sobre los acontecimientos que han ocurrido en relación con la guerra durante este periodo y lo que está pasando ahora”, señaló Araghchi en una entrevista difundida por Irna.

Su gira incluyó escalas en Pakistán y Omán, país clave por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz.

putin irán El estrecho de Ormuz es clave para el tránsito global de petróleo y gas.

Negociaciones estancadas y tensiones con EEUU

Pakistán intentó reactivar conversaciones entre Irán y Estados Unidos, aunque no se concretaron reuniones presenciales durante el fin de semana. Trump incluso sugirió que los contactos podrían realizarse por teléfono.

Araghchi, en tanto, responsabilizó a Washington por la falta de avances. “La anterior, pese al progreso que se había logrado, no pudo alcanzar sus objetivos”, afirmó, aludiendo a “exigencias excesivas”.

El estrecho de Ormuz como eje del conflicto

El estrecho de Ormuz sigue siendo el punto más sensible del conflicto. Por allí circula una quinta parte del petróleo mundial, y el cierre parcial ha impactado en los mercados energéticos. El crudo Brent llegó a cotizar cerca de u$s107 por barril, muy por encima de niveles previos al conflicto.

Estrecho de Ormuz El conflicto mantiene en alerta los mercados energéticos internacionales. Getty Images

En este contexto, Irán también busca el respaldo de Omán para establecer un sistema de peajes a los buques que transitan la zona, mientras mediadores intentan evitar una escalada mayor.

Las tensiones se mantienen elevadas, con amenazas cruzadas y un alto el fuego aún frágil en una región donde el conflicto ya dejó miles de víctimas y un fuerte impacto económico global.