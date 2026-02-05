Irán incautó dos petroleros extranjeros en el Golfo Pérsico: transportaban un millón de litros de combustible + Seguir en









Ambas embarcaciones formaban parte de una red que operaba desde hace meses en la región con el objetivo de transportar combustible fuera de Irán de manera ilegal.

Irán incautó dos petroleros extranjeros en el Golfo Pérsico.

La Guardia Revolucionaria de Irán incautó este jueves dos buques petroleros extranjeros en el Golfo Pérsico, acusados de contrabando y que transportaban aproximadamente un millón de litros de combustible, equivalentes a unos 6.300 barriles. Los 15 tripulantes extranjeros que viajaban a bordo quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales iraníes.

El general Heidar Honarian Mojarrad, comandante regional de la marina de la Guardia Revolucionaria, declaró que los petroleros fueron interceptados cerca de la isla Farsi y trasladados al puerto de Bushehr. Según medios oficiales iraníes, ambas embarcaciones formaban parte de una red que operaba desde hace meses en la región con el objetivo de transportar combustible fuera de Irán de manera ilegal.

En este sentido, el contrabando de combustible representa un problema estructural para Irán, que mantiene uno de los precios de la gasolina más bajos del mundo debido a fuertes subsidios estatales. De esta manera, se incentiva un lucrativo negocio ilegal hacia países vecinos como Irak, Turquía y Pakistán, donde los precios son significativamente más altos. Se estima que alrededor del 20% del combustible vendido en estaciones iraníes termina siendo contrabandeado. El Estado iraní pierde así miles de millones de dólares en subsidios que terminan financiando redes clandestinas.

Buque iraní Fortune El buque de Irán, Fortune, llega a Venezuela escoltado por la Fuerza Armada. FANB Por otro lado, la incautación se produce en un momento de alta tensión entre Irán y EEUU. Ambos países sostendrán conversaciones nucleares este viernes en Mascate, capital de Omán, después de que Israel lanzara una guerra de 12 días contra territorio iraní en junio y la República Islámica llevara a cabo una sangrienta represión de protestas antigubernamentales. El encuentro estará encabezado por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, y el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, en un formato de negociación indirecta centrado en el programa nuclear y el levantamiento de sanciones.

No es un hecho aislado Esta no es la primera operación de este tipo en los últimos meses. En diciembre, Irán incautó un petrolero extranjero en el Estrecho de Ormuz con 16 tripulantes a bordo. Ese mismo mes, interceptó otra embarcación en el mar de Omán que transportaba seis millones de litros de diésel, tripulada por 18 personas extranjeras.

Por su parte, en noviembre, la Guardia Revolucionaria confiscó el petrolero Talara, con bandera de las Islas Marshall, que transportaba 30.000 toneladas de productos petroquímicos desde Emiratos Árabes Unidos hacia Singapur. Las fuerzas iraníes realizan regularmente incautaciones de embarcaciones en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz, un paso marítimo de apenas 33 kilómetros de ancho por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo y del gas natural licuado que se consume en el mundo. Ante esto, Teherán argumenta que estas operaciones buscan combatir el tráfico ilícito de combustible y garantizar el cumplimiento de las regulaciones marítimas.

