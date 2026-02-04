Donald Trump endureció su mensaje hacia Irán y lanzó una advertencia directa al ayatolá Ali Jamenei

"Debería estar muy preocupado", expresó el mandatario estadounidense bajo el marco de un clima de creciente tensión entre ambas naciones.

Las declaraciones de Trump se dieron en un contexto de negociaciones nucleares y presión regional sobre Irán.

La frase fue pronunciada durante una entrevista con NBC News, donde Trump fue consultado sobre si el ayatolá tenía motivos para temer un agravamiento de la situación. Sin embargo, destacó que pese a la dureza del contexto, Irán continúa negociando con Washington.

En ese marco, el mandatario volvió a referirse a las protestas internas contra el régimen iraní y al respaldo que expresó públicamente hacia los manifestantes. Según relató, sectores de la población se sienten defraudados luego de que Estados Unidos alentara las movilizaciones, mientras se reportaban miles de muertos y cientos de opositores condenados .

“Los respaldamos” , afirmó Trump, y sostuvo que la presión internacional ejercida por su gobierno tuvo un impacto directo en la dinámica interna del país.

Mientras tanto, el frente diplomático permanece abierto. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyyed Abbas Araghchi , confirmó que las conversaciones nucleares entre ambos países se celebrarán el viernes en Mascate , capital de Omán . Poco después, medios internacionales señalaron que Washington aceptó ese formato tras gestiones impulsadas por varios países de Medio Oriente.

Jamenei quedó en el centro de la advertencia lanzada por el presidente de Estados Unidos.

El anuncio llegó luego de versiones que indicaban una posible suspensión del encuentro por desacuerdos sobre la sede y la modalidad de las conversaciones. En un primer momento, Estados Unidos había propuesto Estambul como lugar de la reunión, lo que generó resistencias en Teherán.

En paralelo a las gestiones diplomáticas, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, mantuvo el martes una reunión en Israel con el primer ministro Benjamin Netanyahu y altos funcionarios del área de defensa. Según fuentes israelíes, Witkoff fue informado sobre la última inteligencia disponible sobre Irán, y Netanyahu insistió en que “no se puede confiar en Irán”.

De acuerdo con el sitio Axios, Witkoff y Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, viajarán el jueves a Qatar para continuar las conversaciones con autoridades regionales sobre la situación iraní.