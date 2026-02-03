EEUU derribó un dron iraní que se acercó "agresivamente" a uno de sus portaaviones + Seguir en









El hecho ocurrió a unos 800 kilómetros de la costa sur de Irán. La aeronave no tripulada fue neutralizada por un F-35C del propio portaaviones.

Según denunció el comando, el dron “se acercó agresivamente” al portaaviones con “intenciones poco claras” y “continuó volando hacia el barco a pesar de las medidas de desescalada tomadas por las fuerzas estadounidenses que operan en aguas internacionales”

Un avión de combate de la Marina de EEUU derribó un dron iraní Shahed-139 que se acercó "agresivamente" al portaaviones USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo, de acuerdo al Comando Central de EEUU (CentCom). El hecho ocurrió a unos 800 kilómetros de la costa sur de Irán.

Según denunció el comando, el dron “se acercó agresivamente” al portaaviones con “intenciones poco claras” y “continuó volando hacia el barco a pesar de las medidas de desescalada tomadas por las fuerzas estadounidenses que operan en aguas internacionales”. La aeronave no tripulada fue neutralizada por un F-35C del propio portaaviones, y no se registraron heridos ni daños materiales en las filas estadounidenses.

CentCom ratificó: “No se tolerará el continuo acoso y las amenazas iraníes en aguas y espacio aéreo internacionales”. Además, añadió que “la agresión innecesaria de Irán cerca de fuerzas estadounidenses, socios regionales y buques comerciales incrementa los riesgos de colisión, errores de cálculo y desestabilización regional”.

Otro ataque iraní en el estrecho de Ormuz Por otro lado, el ejército de EEEUU señaló que el derribo ocurrió horas después de otro incidente en el que fuerzas iraníes hostigaron al buque mercante Stena Imperative, con bandera y tripulación estadounidenses, que navegaba por el estrecho de Ormuz.

El ataque se llevó a cabo cuando Teherán ha mostrado intenciones de negociar con EEUU. Este martes el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo que había dado instrucciones al ministro de Relaciones Exteriores del país de "buscar negociaciones justas y equitativas" con Washington.