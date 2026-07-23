La tensión en Medio Oriente golpea al comercio: Irán endurece el control del estrecho de Ormuz y los hutíes amenazan otra ruta clave

El bloqueo anunciado por los hutíes sobre Bab el-Mandeb y las nuevas acciones de Irán en Ormuz elevan el riesgo para el comercio y el mercado petrolero.

Los hutíes anunciaron restricciones al tránsito marítimo en Bab el-Mandeb, una de las rutas comerciales más importantes del mundo.

El bloqueo anunciado por los hutíes sobre el estrecho de Bab el-Mandeb y el endurecimiento de los controles iraníes en el estrecho de Ormuz aumentaron la preocupación internacional por el comercio marítimo. La posibilidad de que dos de las rutas estratégicas más importantes del mundo enfrenten restricciones al mismo tiempo amenaza con afectar el suministro de petróleo y encarecer el transporte de mercancías.

Los hutíes de Yemen aseguraron que cerraron el paso de Bab el-Mandeb para los buques vinculados a Arabia Saudita , como respuesta al bloqueo saudí sobre Yemen y al reciente ataque contra el aeropuerto internacional de Saná, bajo control de los hutíes. Según el grupo, seis embarcaciones modificaron su recorrido el martes, aunque esa información no pudo ser verificada de manera independiente.

El estrecho de Bab el-Mandeb conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y representa uno de los principales corredores del comercio internacional. Por allí circula alrededor del 12% del comercio global y una cuarta parte del tráfico mundial de contenedores , lo que convierte a la zona en un punto crítico para el intercambio entre Europa y Asia a través del canal de Suez.

Su relevancia aumentó aún más desde que el conflicto con Irán redujo considerablemente el tránsito por el estrecho de Ormuz , obligando a Arabia Saudí a trasladar una mayor parte de sus exportaciones petroleras hacia el mar Rojo.

El estrecho de Ormuz y Bab el-Mandeb concentran buena parte del transporte global de petróleo y mercancías.

Aunque los hutíes sostienen que las restricciones alcanzarán únicamente a barcos relacionados con Arabia Saudita o con sus puertos sobre el mar Rojo, existe preocupación porque durante el bloqueo declarado contra Israel por la guerra en Gaza también atacaron embarcaciones con escasos vínculos con ese conflicto. Solo la amenaza ya podría llevar a numerosas navieras internacionales a evitar esa ruta.

Cómo planean interrumpir la navegación

Tres funcionarios hutíes revelaron a la agencia AP que el grupo lleva meses preparando un operativo para afectar el tránsito marítimo. Entre las herramientas previstas figuran minas navales, embarcaciones cargadas con explosivos, drones y helicópteros que facilitarían el abordaje de los barcos.

De acuerdo con esas fuentes, primero se emitirían advertencias a los buques para que no atraviesen determinadas zonas del estrecho. En caso de ignorarlas, los hutíes avanzarían con acciones militares.

El grupo rebelde anunció un bloqueo marítimo como respuesta a las acciones militares sauditas en Yemen. BBC

Los antecedentes en Ormuz muestran que no es necesario un bloqueo total para paralizar una vía marítima. Allí, ataques esporádicos fueron suficientes para elevar el riesgo, disparar las primas de seguros y desalentar la circulación de petroleros.

Riesgo de una nueva escalada militar

El anuncio hutí también incrementó las posibilidades de que vuelva a intensificarse el conflicto en Yemen, donde la tregua vigente desde 2022 había reducido los principales enfrentamientos.

El presidente estadounidense Donald Trump minimizó inicialmente el anuncio. "Hasta ahora no ha ocurrido. Creo que si hay algo así, simplemente tendremos que ocuparnos del asunto", declaró desde el Despacho Oval.

Desde Arabia Saudita, el portavoz militar Turki al-Malki advirtió que "Todas las amenazas hutíes contra embarcaciones en tránsito serán abordadas con rapidez y firmeza, ya que tales amenazas constituyen una violación flagrante al derecho internacional y se encuadran en actos de piratería marítima".

Los hutíes justifican la medida como una respuesta al bloqueo impuesto por la coalición liderada por Arabia Saudita y al ataque contra el aeropuerto de Saná, donde, según denunciaron, se intentó impedir el regreso de dirigentes que habían asistido en Irán al funeral del ayatolá Alí Jameneí.

Los hutíes buscan aumentar la presión sobre Arabia Saudita con una nueva ofensiva en una ruta comercial estratégica.

Para Ahmed Nagi, analista senior sobre Yemen del International Crisis Group, la estrategia también favorece a Teherán en medio de las crecientes tensiones regionales. "Desde la perspectiva de Irán, abrir puntos adicionales de presión en toda la región le da más margen de maniobra. Los hutíes proporcionan a Teherán influencia sobre uno de los cuellos de botella marítimos más importantes del mundo", explicó.

Irán asegura que frenó tres petroleros en Ormuz

En paralelo, los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este jueves que impidieron el paso de tres buques petroleros por el estrecho de Ormuz, en el marco de la disputa con Estados Unidos por el control de esa ruta estratégica.

En un comunicado difundido por la prensa estatal iraní sostuvieron: "Tres buques petroleros, provocados y tentados por el ejército estadounidense asesino de niños, intentaron pasar por una ruta minada al sur del estrecho de Ormuz, pero luego de que uno de ellos explotó y se incendió, los otros dos rápidamente dieron vuelta y se retiraron".

Además, remarcaron que "el estrecho de Ormuz está bajo nuestro control (...) y cualquier barco engañado por EE.UU. que intenta pasar sin coordinación con la República Islámica de Irán sufrirá la misma suerte".

Las autoridades iraníes no precisaron cuándo ocurrió el episodio, aunque en las últimas semanas Teherán intensificó las acciones contra petroleros que transitan cerca de la costa de Omán con el objetivo de obligarlos a ingresar en aguas iraníes y pagar un peaje para garantizar un paso seguro.

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