Irán reitera que cobrará peajes en el estrecho de Ormuz cuando termine la guerra

Uno de los principales negociadores iraníes aseguró que Teherán ejercerá su soberanía sobre el estratégico paso marítimo y anticipó que los buques deberán pagar por utilizarlo. La declaración llega a dos días de la firma del memorando de entendimiento con EEUU.

Mohamad Baqer Qalibaf afirmó que Irán garantizará el tránsito seguro por Ormuz durante 60 días, pero advirtió que luego el estrecho “no volverá a la situación anterior a la guerra”.

El negociador principal, de Irán , Mohamad Baqer Qalibaf, aseguró este miércoles en la televisión estatal del país que "Irán tiene derecho de soberanía sobre Ormuz y , por supuesto ", cobrará " un peaje por estos servicios ". La confirmación del político iraní se dio luego de que se difundiera la lista de 14 puntos del acuerdo que firmarán Washington y Teherán el próximo viernes.

Según el memorando de entendimiento, Irán "realizará gestiones, haciendo todo lo posible, para garantizar el paso seguro de los buques comerciales, sin cargo alguno y únicamente durante 60 días", por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, no hay ninguna aclaración sobre si el país persa está habilitado a cobrar una tarifa a los barcos que circulen por el pasaje marítimo.

El estrecho " no volverá a la situación anterior a la guerra ", cerró Qalibafl en esa línea.

El texto que circuló estipula " el cese inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano ", demostrando que al menos en este punto, Teherán se ha impuesto por encima de las pretensiones de Washington.

Otro de los beneficios que tendrá el país persa a partir del acuerdo es el "financiamiento por al menos u$s300.000 millones" junto a "un plan integral, acordado por ambas partes, para la rehabilitación y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán".

Además, ambas partes se comprometen "a negociar y alcanzar un acuerdo final dentro de un plazo máximo de 60 días, prorrogable por consentimiento mutuo", respecto a qué hacer con el programa nuclear iraní. Esta cuestión es vital para el presidente norteamericano, Donald Trump, que ha insistido a lo largo de toda la guerra que el objetivo era que Teherán "no consiga un arma nuclear", "nunca", "jamás".

El texto completo

Según han reproducido distintos medios estadounidenses e iraníes, el texto de 14 puntos contempla que:

1. La República Islámica de Irán y los EEUU, junto con sus aliados involucrados en la guerra actual, declaran, mediante la firma del presente Memorando de Entendimiento, el cese inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y se comprometen a no emprender desde este momento ninguna acción hostil entre sí, ni a amenazarse o usar la fuerza mutuamente. El acuerdo final confirmará las disposiciones del presente artículo y de los artículos restantes.

2. Se comprometen a respetar mutuamente la soberanía y la integridad territorial, y a abstenerse de cualquier injerencia en los asuntos internos de la otra parte.

3. Se comprometen a negociar y alcanzar un acuerdo final dentro de un plazo máximo de 60 días, prorrogable por consentimiento mutuo.

4. Inmediatamente después de la firma del presente Memorando de Entendimiento, los EEUU levantarán el bloqueo naval y evitarán cualquier interferencia u obstáculo contra la República Islámica de Irán, restableciendo el tráfico marítimo a plena capacidad en un plazo máximo de 30 días. El tráfico de embarcaciones deberá ser proporcional a los volúmenes previos a la guerra en lo que respecta a Irán. Los Estados Unidos también se comprometen a retirar sus fuerzas de las áreas circundantes dentro de los 30 días posteriores a la conclusión del acuerdo final.

5. Con la firma del presente Memorando de Entendimiento, la República Islámica de Irán adoptará de inmediato medidas para garantizar que el tráfico de buques mercantes entre el Golfo Pérsico y el Mar de Omán, en ambas direcciones, regrese dentro de 30 días a los niveles previos a la guerra, teniendo en cuenta la necesidad de eliminar obstáculos técnicos y neutralizar minas.

6. Los EEUU, junto con sus socios regionales, se comprometen a elaborar un plan integral, acordado por ambas partes, para la rehabilitación y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán, garantizando financiamiento por al menos u$s300.000 millones . El mecanismo de implementación de dicho plan será definido dentro de los 60 días como parte del acuerdo final.

7. Los EEUU se comprometen a poner fin, de acuerdo con un calendario que se acordará en el marco del acuerdo final, a todas las sanciones actualmente impuestas a la República Islámica de Irán, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las decisiones de la Junta de Gobernadores de la OIEA y todas las sanciones unilaterales estadounidenses, tanto primarias como secundarias.

8. La República Islámica de Irán reafirma que nunca producirá armas nucleares. Irán y los Estados Unidos acuerdan que el destino del material enriquecido y todas las demás cuestiones nucleares acordadas mutuamente, incluidas las necesidades nucleares iraníes, serán abordados adecuadamente en el acuerdo final, que confirmará las disposiciones del presente artículo.

9. Irán y los EEUU acuerdan que, mientras se negocia el acuerdo final, mantendrán el statu quo: Irán mantendrá sin cambios su programa nuclear y los EEUU no impondrán nuevas sanciones ni reforzarán su presencia militar en la región.

10. Los EEUU se comprometen, inmediatamente después de la firma del Memorando y hasta el levantamiento de las sanciones, a garantizar que el Departamento del Tesoro de los EEUU otorgue exenciones para la exportación de petróleo crudo iraní, productos petroquímicos y derivados, así como para todos los servicios relacionados, incluidos los bancarios, de seguros y de transporte.

11. Los EEUU se comprometen, a la luz de los avances en las negociaciones hacia un acuerdo final, a desbloquear y poner plenamente a disposición los fondos y activos de la República Islámica de Irán actualmente congelados o sujetos a restricciones. Dichos fondos, mantenidos en cuentas principales o transferidos, serán utilizados para cualquier pago final establecido por el Banco Central de Irán y estarán completamente disponibles. Los Estados Unidos también se comprometen a emitir todas las autorizaciones y licencias necesarias.

12. Irán y los EEUU acuerdan que se establecerá un mecanismo de implementación para supervisar la aplicación efectiva y el cumplimiento futuro del acuerdo final.

13. Tras la firma del presente Memorando de Entendimiento y una vez recibidas garantías sobre el inicio de la implementación de los artículos 4, 5, 10 y 11, así como sobre la continuidad de dichas medidas, Irán y los Estados Unidos iniciarán negociaciones sobre el acuerdo final limitadas a los artículos restantes.

14. El acuerdo final será aprobado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.