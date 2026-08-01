Un potente invento para combatir grandes incendios: el dispositivo que apaga el fuego en segundos

Este aparato llegó para reemplazar al matafuego tradicional, ya que no solo apaga incendios, sino que evita que el usuario tenga que acercarse y lo alerta ante la presencia de fuego.

Los incendios tienen un nuevo rival con este innovador producto, que evita que los usuarios se expongan al fuego.

El riesgo de incendio es siempre alto en algunos lugares del hogar, por lo que siempre se recomienda tener un matafuego listo ante cualquier posible imprevisto. Estos muchas veces no pueden ser utilizados por cualquiera y hay llamas que no se pueden apagar solamente con agua, lo que se transforma en el temor de millones de personas .

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En este contexto, una compañía se inspiró en un reconocido incidente, el cual llevó a su creador a elaborar esta esfera que funciona de manera automática . Además, se encarga de alertar a sus usuarios, alejándolos de un potencial peligro y dándoles la oportunidad de buscar ayuda externa de ser necesario.

La ELIDE FIRE Ball es una esfera extintora automática , un desarrollo que busca intervenir en los primeros momentos de un incendio sin obligar a una persona a acercarse al foco de las llamas. El dispositivo nació a partir de la idea de crear una herramienta que pudiera actuar rápidamente cuando todavía es posible controlar un fuego antes de su avance.

Así es la esfera que busca reemplazar a los matafuegos tradicionales.

Su origen se remonta a Tailandia, donde el empresario Phanawatnan Kaimart comenzó a desarrollar el concepto después del incendio del Royal Jomtien Hotel en Pattaya en 1997 . La compañía inició la producción de la primera versión del dispositivo en 1998 y con el tiempo incorporó distintos modelos para diferentes usos.

El funcionamiento es diferente al de un matafuego. La esfera puede dejarse instalada en un punto de riesgo o utilizarse de forma manual: una persona puede arrojarla o hacerla rodar hasta la base de las llamas . Cuando el fuego entra en contacto directo con el dispositivo, el calor activa el mecanismo interno y libera el agente extintor.

La activación no ocurre por detectar humo ni simplemente por estar cerca de una fuente de calor. La esfera necesita que las llamas alcancen su superficie para comenzar la descarga. Después de unos segundos, libera polvo químico seco y activa una alarma sonora que avisa que el sistema comenzó a funcionar.

Las características claves de este invento

La ELIDE FIRE Ball tiene un diámetro aproximado de 15 centímetros y un peso cercano a 1,3 kilogramos. En su interior contiene polvo químico seco ABC, un agente utilizado para combatir incendios de materiales sólidos, líquidos inflamables y equipos eléctricos.

El dispositivo tarda entre 3 y 10 segundos en activarse después del contacto directo con las llamas. Durante ese proceso emite una alarma sonora que puede alcanzar alrededor de 120 decibeles, mientras que su vida útil estimada es de cinco años.

La esfera puede instalarse en distintos lugares donde exista riesgo de incendio, como cocinas, vehículos, zonas con equipos eléctricos o espacios industriales. También puede utilizarse manualmente cuando aparece un foco de fuego, sin necesidad de manipular un extintor.

El precio publicado para una unidad es de u$s129. La empresa también comercializa presentaciones con varias unidades, con valores que dependen de la cantidad incluida en cada paquete.