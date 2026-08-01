"Excelente": Pablo Quirno apoyó a Giorgia Meloni en su endurecimiento con España y la crisis de Ceuta + Agregar ámbito en









La mandataria italiana reaccionó al drama migratorio en la frontera entre Marruecos y España con requisitos más estrictos en las fronteras y reclamos a la Unión Europea de mayores controles.

El canciller Pablo Quirno. Mariano Fuchila

El Gobierno apoyó este sábado a la primer ministra de Italia, Giorgia Meloni, en su endurecimiento migratorio por la crisis en Ceuta, España. Lo hizo a través del canciller Pablo Quirno, quien en sus redes sociales celebró las medidas con un "excelente". La mandataria es una aliada del presidente Javier Milei y han tenido diferentes bilaterales.

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"Clarísima y excelente Giorgia Meloni!", escribió Quirno en un posteo donde destacó diferentes frases de la primer ministra italiana. Entre ellas, “Es fundamental que los países puedan defender sus fronteras que son las fronteras de Europa.”. Días atrás, el Presidente publicó un decreto que habilita la deportación a extranjeros que expresen opiniones "antiargentinas".

Clarísima y excelente @GiorgiaMeloni!



“Es fundamental que los países puedan defender sus fronteras que son las fronteras de Europa.”



“Ha llegado el momento de cuidar lo tuyo, yo añado a cuidar lo nuestro.”



“Que Europa sea consciente de su papel, de su peso, de su influencia y… — Pablo Quirno (@pabloquirno) August 1, 2026 Noticia en desarrollo-