El Gobierno apoyó este sábado a la primer ministra de Italia, Giorgia Meloni, en su endurecimiento migratorio por la crisis en Ceuta, España. Lo hizo a través del canciller Pablo Quirno, quien en sus redes sociales celebró las medidas con un "excelente". La mandataria es una aliada del presidente Javier Milei y han tenido diferentes bilaterales.
"Excelente": Pablo Quirno apoyó a Giorgia Meloni en su endurecimiento con España y la crisis de Ceuta
La mandataria italiana reaccionó al drama migratorio en la frontera entre Marruecos y España con requisitos más estrictos en las fronteras y reclamos a la Unión Europea de mayores controles.
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"Clarísima y excelente Giorgia Meloni!", escribió Quirno en un posteo donde destacó diferentes frases de la primer ministra italiana. Entre ellas, “Es fundamental que los países puedan defender sus fronteras que son las fronteras de Europa.”. Días atrás, el Presidente publicó un decreto que habilita la deportación a extranjeros que expresen opiniones "antiargentinas".
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