El acuerdo provisional con EEUU le daría a Irán un alivio financiero: retomaría la venta de petróleo de forma inmediata

Trump busca limitar el programa nuclear iraní, finalizar la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz. Por otra parte, el crudo Brent cayó por debajo de u$s78 por barril ante la expectativa de mayor oferta.

Irán podría reanudar de manera inmediata sus exportaciones de petróleo bajo un acuerdo provisional con Estados Unidos y acceder a un programa de desarrollo económico por u$s300.000 millones, tras las negociaciones para una paz permanente destinada a abordar las actividades nucleares de Teherán, según un borrador del acuerdo.

Tanto Irán cómo Estados Unidos planean firmar formalmente el memorando de entendimiento el viernes en Suiza, formalizando un acuerdo alcanzado previamente y despejando la vía para 60 días de conversaciones destinadas a poner fin a la guerra e imponer límites estrictos al programa nuclear iraní.

Según informa Bloomberg, Estados Unidos ha comenzado a distribuir el texto del acuerdo provisional entre los países aliados reunidos en la cumbre del G7 en Francia. Cabe precisar que ni Washington ni Teherán han publicado aún oficialmente el documento. Aparentemente, aún se estarían definiendo detalles técnicos, lo que sugiere que el lenguaje preciso podría cambiar antes de la firma.

De todos modos, los primeros trazos del acuerdo dejan ver con claridad e l alivio económico que Irán obtendría a cambio de ceder el control sobre el estrecho de Ormuz y de comprometerse, una vez más, a no desarrollar nunca armas nucleares.

Asimismo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitirá exenciones para las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos iraníes inmediatamente después de la firma del memorando. El gobierno de Donald Trump pondrá fin a su bloqueo naval de los puertos iraníes y ambos países trabajarán para garantizar que el tráfico marítimo a través de Ormuz regrese a los niveles previos a la guerra en un plazo de 30 días.

El crudo Brent cayó por debajo de u$s78 por barril hasta su nivel más bajo en más de tres meses. Los precios se hundieron un 15% en las últimas cuatro jornadas, la racha de pérdidas más extensa del año, en medio de las apuestas de que el acuerdo entre EEUU e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz liberará una mayor oferta.

El borrador del acuerdo y el papel de Israel

Según el borrador del documento, Estados Unidos y sus socios regionales crearían un plan para rehabilitar a Irán y permitir su desarrollo económico, con financiamiento de al menos u$s300.000 millones. El texto es impreciso sobre la liberación de los activos iraníes congelados y señala que Estados Unidos se compromete a que esos fondos “serán liberados y estarán plenamente disponibles”, sin establecer un calendario.

Un punto crítico de las próximas negociaciones será el conflicto entre Israel y Hezbolá, la organización armada respaldada por Irán. El texto preliminar exige que la guerra concluya "en todos los frentes, incluido Líbano", lo que necesitará el aval del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien hasta ahora rechazó cualquier cese de las hostilidades contra Hezbolá en la frontera norte de Israel.

El presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que Israel “debe retirarse de los territorios ocupados” en Líbano, según la agencia semioficial Mehr.

Según los términos del acuerdo, Estados Unidos también se comprometería a poner fin a sus sanciones contra Irán, aunque únicamente como parte del acuerdo final que se negociará durante los próximos dos meses. En ese sentido, retiraría sus fuerzas militares “de las áreas circundantes” dentro de los 30 días posteriores a un acuerdo definitivo.

En la cumbre del G7, Trump afirmó que el pacto ya está "cerrado" y que evitará que Irán acceda a armas nucleares. También insistió en que EEUU no destinará fondos a reparaciones de guerra ni a inversiones en territorio iraní, y advirtió que los líderes de Teherán "tienen que demostrar su compromiso antes de que cualquiera de nosotros entre allí".