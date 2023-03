Israel: Benjamin Netanyahu frenó la reforma judicial para evitar una "guerra civil"

El premier dijo que la adopción definitiva de los distintos proyectos de ley de la reforma se aplazaba a la próxima sesión parlamentaria que se abrirá tras las vacaciones de Pascua, del 5 al 13 de abril, cediendo así en parte a las exigencias de los opositores

Netanyahu dijo que era consciente de las crecientes tensiones en la sociedad israelí y de la voluntad de resolverlas.

No obstante, afirmó que hay una "minoría extremista" que está "desgarrando a Israel" y condenó la decisión de soldados reservistas de no servir en el Ejército en rechazo a la reforma del sistema judicial, que da más poder al Gobierno en el proceso de nombramiento de jueces.

El primer ministro dijo que ha pedido repetidamente el diálogo sobre la reforma, pero que esto no evitó una grave crisis en la sociedad israelí. "No debe haber una guerra civil", informó el diario Times of Israel.

"Cuando hay una opción para evitar la guerra civil a través del diálogo, yo, como primer ministro, me tomo un tiempo libre para el diálogo", añadió.

De todos modos, dijo que "la mayoría" de sus aliados apoyan la medida y que la reforma terminará siendo aprobada de una forma u otra.