Israel: Gadi Eisenkot se comprometió a formar un "gobierno de emergencia" mientras se define el futuro de Benjamín Netanyahu

El dirigente tiene seis semanas para reunir los apoyos necesarios y conformar una coalición, en un escenario de fragmentación parlamentaria y negociaciones con los partidos ultraortodoxos.

El dirigente opositor israelí Gadi Eisenkot se comprometió a formar un gobierno de emergencia nacional "lo antes posible" para poner fin al mandato del primer ministro Benjamin Netanyahu . El anuncio se produjo durante la primera sesión de la nueva legislatura, en un escenario de fragmentación parlamentaria y negociaciones para reunir una mayoría en la Knesset .

"Me comprometo a formar un gobierno de emergencia nacional lo antes posible" , declaró Eisenkot al llegar al Parlamento, poco antes de que los diputados electos prestaran juramento.

El bloque encabezado por Netanyahu o btuvo 53 de los 120 escaños, mientras que las fuerzas opositoras que respaldan a Eisenkot reunieron 48 bancas. Los partidos árabes consiguieron 19 escaños , una cifra récord que podría resultar determinante para desplazar al actual primer ministro, aunque su eventual apoyo a una coalición opositora genera diferencias dentro de ese espacio.

En paralelo a las negociaciones para conformar una nueva administración, Eisenkot anunció un acuerdo con sus principales aliados del Bloque del Cambio y la Reparación: Naftali Bennett, Yair Golan, Avigdor Liberman y Yair Lapid. El entendimiento apunta a distribuir los principales cargos de la nueva Knesset y avanzar en la organización de una estructura parlamentaria propia.

Según detalló en un mensaje publicado en X, el exministro y dirigente del partido Yashar de Eisenkot, Matan Kahana, fue propuesto para presidir el Parlamento . Por su parte, Roi Folkman, también integrante de esa formación, encabezará la Comisión de Reglamento, encargada de organizar el funcionamiento legislativo y distribuir las comisiones permanentes.

El exministro de Defensa y líder de Israel Beitenu, Avigdor Liberman, fue designado candidato para presidir la Comisión de Asuntos Exteriores y Seguridad. En tanto, del partido Beyachad, Liran Avishar Ben-Horin, fue propuesta para dirigir la Comisión de Finanzas.

El ex primer ministro Naftali Bennett aseguró que el bloque opositor cuenta con las herramientas necesarias para conformar un nuevo gobierno, aunque advirtió sobre la urgencia de avanzar con las negociaciones. "No hay tiempo. Incluso en estos momentos, nuestros reservistas en todas las fronteras del país claman por un relevo", afirmó.

Eisenkot precisó que la composición de las comisiones será discutida durante esta semana en el marco de las deliberaciones de la Comisión de Reglamento y luego deberá ser aprobada por el pleno el próximo miércoles. También anticipó un acuerdo para crear comisiones especiales, cuyos detalles serán anunciados por separado.

A pesar de la urgencia por conformar la unidad, Eisenkot, había asegurado anteriormente que está dispuesto a incluir al actual primer ministro Netanyahu, en una eventual coalición. También abrió la posibilidad de incorporar al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, referente de la extrema derecha.

Durante un discurso pronunciado el pasado domingo en una ceremonia en el despacho de Herzog, en Jerusalén, Eisenkot planteó que ambos sectores podrían sumarse a un gobierno bajo su liderazgo si respaldan los principios que presentó y consideran que es momento de alcanzar la unidad política.

Archivo. La continuidad de Netanyahu, en la cuerda floja tras las elecciones. Captura de pantalla

"Si los miembros del Likud y del Partido Sionista Religioso creen de verdad que este es un momento para la unidad, como le dijeron al presidente, no puedo concebir ninguna razón por la que no apoyarían un gobierno bajo mi liderazgo y los principios que he presentado", afirmó.

Eisenkot, quien se presentó como el principal rival de Netanyahu, tiene seis semanas para conseguir los apoyos necesarios y formar una nueva administración. En la ceremonia, sostuvo que actuará en función del interés público y representará a todos los sectores de la sociedad israelí.

La disputa por los partidos ultraortodoxos

Uno de los principales puntos pendientes para la conformación del próximo gobierno es la posición de los partidos ultraortodoxos, que hasta ahora integraban la coalición de Netanyahu y comenzaron a mostrar diferencias sobre las condiciones para sumarse a una nueva alianza.

Shas, que cuenta con seis diputados, ratificó su respaldo al primer ministro y negó estar en conversaciones con otros sectores. En un comunicado, informó que su consejo rabínico instruyó a los legisladores a recomendar a Netanyahu para continuar en el cargo, luego de que se comprometiera a aprobar una ley que regule las exenciones del servicio militar obligatorio para los estudiantes de las escuelas religiosas judías, conocidas como yeshivás.

La postura de Judaísmo Unido de la Torá (UTJ), que tiene siete escaños, es menos definida. Su dirigente, Yaakov Asher, aseguró que la formación no se incorporará a ninguna coalición que no garantice sus principales demandas: mantener las exenciones militares para los estudiantes religiosos, preservar la financiación pública de las escuelas ultraortodoxas y sostener las normas religiosas que regulan distintos aspectos de la vida pública, entre ellas las restricciones comerciales durante el Shabat.

Sin embargo, el diputado de UTJ Yitzhak Goldknopf confirmó que existen contactos preliminares con el equipo de Eisenkot. "Eisenkot sabe lo que queremos. Ha habido contactos preliminares y hay margen para la negociación", declaró al Canal 12 de la televisión israelí. También reconoció que Netanyahu mantiene conversaciones con su partido.

Entre las primeras iniciativas que la oposición pretende impulsar figura la creación de una comisión independiente para investigar los fallos de seguridad que permitieron el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, que dejó unos 1.200 muertos y desencadenó la guerra en Gaza.

Eisenkot había prometido durante la campaña electoral establecer ese organismo para determinar las responsabilidades políticas y militares por los errores que posibilitaron el ataque. La investigación también abarcaría las eventuales negligencias de Netanyahu y de su gobierno.