Luego de 30 años, Benjamín Netanyahu perdió el apoyo de un histórico partido ultraortodoxo en Israel

Se trata del partido Judaísmo Unido de la Torá (JUT), compuesto por judíos oriundos de Europa central y oriental. Formaba parte de la coalición de Netanyahu e integró su primer gabinete en 1996.

Se trata del partido Judaísmo Unido de la Torá (JUT), compuesto por judíos de Europa central y oriental, que formaba parte de la coalición desde 1996.

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu perdió el apoyo de un histórico partido ultraortodoxo , aliado desde hacía tres décadas. Esta decisión reforzó la posición de su principal rival Gadi Eisenkot, luego de las elecciones celebradas en las últimas semanas.

Se trata del partido Judaísmo Unido de la Torá (JUT) , que formaba parte de la coalición de Netanyahu y que integró su primer gabinete en 1996. La formación fue recibida este jueves por el presidente israelí Isaac Herzog, quien lleva adelante una serie de reuniones con líderes políticos.

A más de una semana de los comicios en Israel -los primeros desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023- Herzog tiene tiempo hasta el 11 de noviembre para decidir si le confiará a Netanyahu o en Eisenkot la misión de formar gobierno, aunque su objetivo es ir rápido.

Compuesto por una base de judíos asquenazíes oriundos de Europa central y oriental , el JUT es uno de los principales partidos ultraortodoxos junto con el Shass , que representa a los sefarditas del norte de África y países árabes. Ambos se oponen al alistamiento obligatorio de los estudiantes religiosos en el ejército , un tema que despierta tensiones debido al compromiso militar de Israel en varios frentes.

"Queremos que, en cualquier gobierno que se forme, el elemento previo o inmediato sea la regulación del estatus de los estudiantes de la Torá", declaró el diputado Isaac Pindrus , miembro del JUT, durante el encuentro con Herzog este jueves.

Esta decisión de no apoyar a Netanyahu refuerza las probabilidades de que Eisenkot sea elegido por Herzog. @gadi_eisenkot

Esta decisión del JUT de no apoyar a Netanyahu refuerza las probabilidades de que Eisenkot sea elegido por el presidente Herzog. Se necesitan 61 diputados para obtener la mayoría en la Kneset, el Parlamento israelí, mientras la semana pasada el bloque de Netanyahu obtuvo 53 escaños, frente a 48 del bloque de Eisenkot.

Con esta abstención del JUT este jueves, el número de apoyos previstos para Netanyahu bajó a 46, mientras que Eisenkot, que recibió el miércoles el respaldo de la lista árabe Raam, sumó un total de 56 recomendaciones previstas.

Herzog prevé concluir sus consultas el jueves por la noche, sin descartar prolongarlas. Por su parte, Netanyahu redobló el miércoles sus acusaciones de injerencia extranjera en las elecciones del 27 de octubre, pese a los llamados a la conciliación del presidente Herzog.

Donald Trump anunció que dejará de financiar a Israel y cambiará el esquema de asistencia militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su gobierno dejará de entregar los fondos anuales destinados a Israel a partir de finales de 2026. Según explicó, la decisión fue acordada con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, después de mantener conversaciones durante los últimos años. De todos modos, aseguró que Washington continuará dispuesto a asistir a su aliado si fuera necesario.

Durante una entrevista telefónica con el programa Fox and Friends, de Fox News, el mandatario se refirió al esquema de financiamiento que Estados Unidos mantiene con el país de Medio Oriente y confirmó que los dos gobiernos resolvieron ponerle fin. Hasta ahora, el acuerdo contemplaba desembolsos por u$s4.000 millones anuales.

"En cuanto a los pagos a Israel, 'Bibi' Netanyahu y yo habíamos acordado que le daríamos 4.000 millones de dólares al año, pero hace meses acordamos que íbamos a dejar de hacerlo", declaró Trump durante la comunicación.