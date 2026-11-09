Gadi Eisenkot tiene una oportunidad de formar un nuevo gobierno en Israel Por The Economist + Agregar ámbito en









El presidente de Israel, Isaac Herzog, le dio al exjefe militar el mandato para formar un nuevo gobierno. Busca reemplazar a Binyamin Netanyahu con una coalición de partidos opositores, aunque enfrenta diferencias internas y la necesidad de alcanzar acuerdos.

Gadi Eisenkot recibió el mandato del presidente Isaac Herzog para intentar formar un nuevo gobierno en Israel.

Gadi Eisenkot superó el primer obstáculo en su camino hacia el poder el 8 de noviembre, cuando el presidente de Israel, Isaac Herzog, le otorgó el mandato para formar un nuevo gobierno. Pero tendrá que superar pruebas más formidables, incluido el incumplimiento de promesas electorales, si quiere reemplazar a Binyamin Netanyahu, el primer ministro que perdió la mayoría de su coalición en las elecciones del 27 de octubre.

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En una breve ceremonia en la residencia presidencial, el señor Eisenkot reconoció que “nadie puede mantener todos los compromisos que hizo. Todos tendremos que hacer concesiones”. Espera jurar un gobierno “de emergencia” en minoría, formado por cuatro partidos de oposición judíos. Ni los partidos árabes ni los judíos ultraortodoxos formarían parte formalmente de su coalición —al menos al principio—, pero ofrecerían apoyo cuando fuera necesario.

El razonamiento del señor Eisenkot es que sacar al señor Netanyahu es la prioridad más urgente. En las últimas semanas, el primer ministro ha intentado arrastrar a Israel a otra guerra con Irán e instó al jefe del servicio secreto del país a investigar los votos árabes y descalificar los resultados electorales. Formar una coalición con mayoría implicaría largas negociaciones y solo tiene seis semanas antes de que el presidente le pida a otra persona que intente formar un gobierno.

Persuadir a suficientes partidos para asegurar una mayoría implicaría incumplir muchas promesas. Durante la campaña electoral, los cuatro partidos de oposición judíos se comprometieron con un servicio nacional universal. Los partidos ultraortodoxos exigen, como condición para unirse a una coalición, la exención del servicio militar para los estudiantes de seminarios religiosos. Tres de los cuatro partidos judíos se oponen a incluir a los partidos árabes en una coalición. El propio señor Eisenkot ha establecido una serie de condiciones, incluida la condena de Hamás, el movimiento militante islamista responsable de las masacres del 7 de octubre de hace tres años, como una organización terrorista. Esas condiciones son difíciles de aceptar para los partidos árabes.

Pero los cuatro principales partidos de oposición judíos solo tienen 48 de los 120 escaños en la Knéset, el Parlamento de Israel. Un gobierno en minoría sería una forma de evitar los difíciles compromisos, dejando abierta la posibilidad de que los partidos árabes o ultraortodoxos se sumen formalmente a la coalición en una fecha posterior.

El señor Eisenkot, exjefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, es un recién llegado a la política. Ingresó a la Knéset en 2022 y solo lleva un año como líder de un partido. Esto fue una ventaja en las elecciones. El atractivo renovado de su partido lo ayudó a superar ampliamente a otros partidos de la oposición. Pero el señor Eisenkot tiene mucho trabajo por delante para poner en orden a un campo indisciplinado. “Tenemos varias posibilidades para una coalición”, dice un asesor de uno de los líderes de los partidos. “Pero los cuatro partidos primero tienen que ponerse de acuerdo en una”. Sus rivales en la oposición ya están tratando de superarlo en maniobras. El principal de ellos es Avigdor Lieberman, del partido nacionalista Yisrael Beiteinu. El señor Lieberman comenzó su carrera política hace casi cuatro décadas como asistente del señor Netanyahu, pero ahora ha jurado poner fin a su gobierno. Yisrael Beiteinu obtuvo solo siete escaños en las elecciones, pero el señor Lieberman todavía se ve a sí mismo como un constructor de coaliciones y futuro primer ministro. Ha comenzado su propia operación independiente, negociando con los partidos ultraortodoxos. Ha descartado formar parte de un gobierno en minoría, especialmente si eso implica depender del apoyo de los partidos árabes. Mientras tanto, el señor Netanyahu no ha dado un paso al costado. Los abogados de su partido Likud están tratando de impugnar el resultado electoral, alegando interferencia extranjera e irregularidades entre los votantes árabes. La agencia de seguridad Shin Bet, dirigida por uno de los leales del señor Netanyahu, está investigando estas denuncias, pero la fiscal general, firmemente independiente, dictaminó que no hay pruebas suficientes para cuestionar el recuento de votos o citar a políticos árabes para interrogarlos. Los resultados electorales han sido ratificados. La alternativa del primer ministro es intentar obstaculizar la formación de una coalición por parte de la oposición. El 7 de noviembre, el señor Netanyahu pidió un gobierno de unidad, que presumiblemente él encabezaría, en lugar de “un gobierno que dependa de islamistas y que desmantelará Israel desde dentro”. Advirtió que “con un gobierno como este, Israel simplemente no sobrevivirá”. La respuesta del señor Eisenkot fue describir al primer ministro como “histérico”. Tendrá que estar muy alerta si finalmente quiere cumplir su promesa electoral y reemplazar al señor Netanyahu. Copyright © The Economist Newspaper Limited., 2026

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