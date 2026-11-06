La sorpresa de Israel luego del anuncio de Donald Trump de poner fin a la ayuda económica: "Fue como un rayo"

Así lo declaró el presidente israelí durante una reunión con partidos políticos. También aseguró que el tema "lo preocupa muchísimo" y amplió que mantienen un memorando con Washington por dos años más.

La sorpresa del líder se debió a que actualmente el país tiene "un memorando de entendimiento con EEU que se supone que durará hasta 2028, y este es uno de los objetivos principales", aseguró.

El presidente de Israel , Isaac Herzog, declaró que fue “como un rayo caído del cielo” el anuncio de su par de EEUU Donald Trump , sobre el fin del envío de ayuda desde Washington y la reconfiguración del esquema militar. También dejó entrever su preocupación, en medio de las reuniones que lleva adelante para elegir a su futuro primer ministro luego de que las elecciones pusieran en duda la continuidad de Benjamin Netanyahu .

Herzog lo expresó en una reunión con el partido Yashar , liderado por el candidato Gadi Eisenkot , principal rival de Netanyahu. “El tema de la ayuda estadounidense me preocupa muchísimo y me tomó totalmente por sorpresa" .

En ese sentido, Herzog aseguró que " hay que formar un Gobierno y evitar elecciones repetidas ”. Por su lado, el embajador de EEUU en Israel, Mike Huckabee , declaró que buscaba aclaraciones sobre lo que sucedería y, en una entrevista con el Canal 12 israelí, defendió la ayuda militar, que se volvió cada vez más impopular tanto en el Partido Demócrata como en el Republicano.

“ Los estadounidenses necesitan conocer el valor de esta relación . No se trata de lo que los estadounidenses aportan, sino de lo que obtienen a cambio. Quizás no hemos hecho un buen trabajo ayudando al público estadounidense a reconocer y agradecer la colaboración con Israel, que ha beneficiado sus vidas a diario”, indicó el funcionario.

Mientras Herzog lidia con el anuncio de un recorte de u$s4.000 millones en ayuda a Israel, se enfrenta a una tarea crucial: Eisenkot obtuvo el respaldo de la mayoría del Knesset israelí tras la conclusión de las reuniones con el presidente.

Por su lado, Netanyahu solo consiguió el respaldo de 46 escaños después de que uno de sus aliados ultraortodoxos se negara a apoyarlo, lo que lo dejó muy lejos de la mayoría de 61 escaños necesaria.

El tema se remonta a un anuncio de recorte de u$s4.000 millones en ayuda a Israel. NBC

Así, Eisenkot obtuvo el respaldo de los legisladores que representan 67 escaños, pero 19 de ellos pertenecen a partidos liderados por árabes, lo que complica su camino para derrocar al líder que más tiempo ha permanecido en el poder en Israel.

Herzog debe decidir hasta el domingo quién recibirá el mandato para formar el próximo Gobierno. “Los resultados de las consultas pueden parecer claros, pero la autoridad que me confiere la ley es determinar quién tiene la capacidad de formar Gobierno, y eso no está del todo claro”, declaró tras reunirse con todos los partidos.

Donald Trump anunció que dejará de financiar a Israel y cambiará el esquema de asistencia militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su gobierno dejará de entregar los fondos anuales destinados a Israel a partir de finales de 2026. Según explicó, la decisión fue acordada con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, después de mantener conversaciones durante los últimos años. De todos modos, aseguró que Washington continuará dispuesto a asistir a su aliado si fuera necesario.

Durante una entrevista telefónica con el programa Fox and Friends, de Fox News, el mandatario se refirió al esquema de financiamiento que Estados Unidos mantiene con el país de Medio Oriente y confirmó que los dos gobiernos resolvieron ponerle fin. Hasta ahora, el acuerdo contemplaba desembolsos por u$s4.000 millones anuales.

"En cuanto a los pagos a Israel, 'Bibi' Netanyahu y yo habíamos acordado que le daríamos 4.000 millones de dólares al año, pero hace meses acordamos que íbamos a dejar de hacerlo", declaró Trump durante la comunicación.