Israel define el futuro de Netanyahu: el indulto que reclama Trump y las causas que amenazan su carrera política

La posible llegada de un nuevo gobierno en Israel reabre el interrogante sobre el futuro de Benjamin Netanyahu. Trump presiona al presidente Isaac Herzog para que le conceda un indulto por las causas de corrupción, mientras el avance de los procesos judiciales y la orden de arresto de la Corte Penal Internacional condicionan sus próximos movimientos.

Benjamín Netanyahu y Donald Trump. Los une la desesperanza de perder su poder político. Tal vez esto les permita recuperar su añeja amistad.

La alianza pro Netanyahu salió primera en las elecciones de Israel con 53 escaños frente a 48 del bloque que impulsaba a Gadi Eisenkot (19 fueron para los partidos árabes). Lo interesante es que, al momento de apoyarlos para conformar un nuevo gobierno, Netanyahu solo consiguió 46 votos, lo que significa que 7 de sus “aliados” le dieron la espalda, en tanto hay 67 integrantes del nuevo parlamento que apoyan el cambio (quedan 7 que no juegan para ninguno de los dos candidatos).

Los votos para que este domingo Eisenkot sea designado como el nuevo premier de Israel están (si es que “Bibi”, no nos sorprende antes, de la no mejor manera”). Lo que queda es un punto en discusión...

El 13 de octubre del año pasado, durante su discurso ante el Knesset (parlamento israelí) Donald Trump le pidió públicamente al Presidente Herzog que le concediera un indulto a Netanyahu por las tres causas de corrupción que viene arrastrando/dilantando desde 2019 : “I have an idea: Mr President, why don’t you give him a pardon?”.

Gadi Eisenkot apunta a conseguir este domingo la “bendición” presidencial para ser el próximo Primer Ministro de Israel. A pesar de lo que parece inevitable, Benjamín Netanyahu se resiste a ceder poder.

La respuesta oficial fue que el pedido de perdón estba en esos momentos "bajo revisión del Ministerio de Justicia, para tener una opinión legal, de acuerdo con los procedimientos establecidos”.

El 12 de noviembre, el norteamericano comenzó a perder la paciencia y envió una carta formal a Herzog pidiendo un indulto completo y calificando el juicio de “persecución política injustificada”. El 30 de noviembre (en carta del 27) Netanyahu hizo de manera formal una petición preventiva de indulto, argumentando que el proceso judicial interfería con su capacidad de gobernar en un momento crítico para el país.

El 29 de diciembre, hablando con los periodistas desde Mar-a-Lago Trump dijo: “Hablé con el presidente y me dice que ya está en camino. No se puede pedir más que eso, ¿no?” (unos minutos después la oficina de Herzog lo desmintió, lo que había pasado es que uno de los asesores del norteamericano le había explicado el procedimiento legal).

Más enojado, el 12 de febrero después de reunirse por séptima vez con “Bibi” en la Casa Blanca (desde enero de 2024), Trump declaró, “Ustedes tienen un presidente que se niega a concederle el indulto. Creo que ese hombre debería avergonzarse de sí mismo”, afirmó. “Es una vergüenza que no se lo conceda. Debería hacerlo”.

También sostuvo que Herzog “debería avergonzarse de sí mismo” y que era “una vergüenza que no lo concediera”. Añadió que “el pueblo de Israel realmente debería avergonzarlo”.

Fueron muchas los pedidos y la presión de Donald Trump para que Israel le otorgara un perdón presidencial a su amigo “Bibi”.

El 5 de marzo, Trump fue más allá y calificó a Herzog de “desgracia”, por demorar el perdón sosteniendo que le había prometido concederlo cinco veces durante el último año. “Me dijo que se lo concedería. Pero lleva un año manteniéndolo sobre la cabeza de Bibi”, declaró Trump a Axios. “Díganle que lo estoy exponiendo. Ese presidente tiene que concederle de una maldita vez el indulto ahora mismo y dejar de utilizarlo como palanca para su propia carrera política”.

“Todos los días hablo con Bibi sobre la guerra. Quiero que se concentre en la guerra y no en el maldito caso judicial. Quiero que la única presión sobre Bibi sea la lucha contra Irán”, agregó. “Concédanle a Bibi el indulto hoy”.

La oficina del Israeli respondió: “En un momento en que estamos siendo llamados a las armas, el Presidente de Israel no está tratando la cuestión de un perdón”.

El 11 de marzo -luego de que el Ministerio de Justicia israelí determinara que el pedido de perdón no cumplía con los requisitos y condiciones adecuadas- durante una conversación telefónica con un medio israelí, Trump apuntó a la yugular del Herzog: “No necesita ninguna opinión legal”, declaró Trump. “Está lleno de mierda. Es un tipo débil y patético. Quiero que Bibi [Netanyahu] se concentre en la guerra, no en estupideces”. (Es claro que Netanyahu venía solicitando la ayuda de Trump para conseguir el indulto).

El 1 de junio la relación de confianza entre Netanyahu y Donald Trump se quebró (imagen de IA, al fondo Líbano). Desde entonces nunca más volvió a hablar de que se le concediera un perdón presidencial.

Si desde entonces pareciera que Trump abandonó la cuestión del indulto, es porque el 1 de junio, luego de que “Bibi” decidiera intensificar los ataques sobre Líbano, interrumpiendo las negociaciones del norteamericano con Irán, tuvieron una durísima conversación telefónica, en la que según Axios, Trump llegó a decirle a su “amigo”: “Estás completamente loco. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto. Estarías en prisión si no fuera por mí”.

Los indultos

Normalmente, los indultos presidenciales se conceden en Israel después de que se terminan los procesos legales, pero nada impide que se puedan conceder antes.

En 1986, cuando el padre del actual presidente ejercía ese cargo la Corte Suprema dictaminó que, al menos en teoría (HCJ 428/86 Barzilai v. Gobierno de Israel), los perdones presidenciales pueden concederse antes de que exista un juicio o una sentencia, pero solo cuando hay un “interés publico superior”.

Chaim Herzog, un irlandés que fue presidente de Israel y padre del actual presidente Isaac Herzog. Por el la Corte Suprema dictamino que los indultos presidenciales podrían concederse antes de las condenas

Luego, la fiscalía trató de acotar esto, resolviendo que solo debería aplicarse cuando la persona que lo solicita admite los crímenes por los cuales está pidiendo el perdón (la idea que este reconocimiento hace la suerte de una especie de condena de facto).

Desde que el Parlamento lo eligió, en junio de 2021 —su mandato termina en 2028 y no puede ser reelegido; además, fue el presidente más votado en la historia del país—, Herzog, un laborista y rival histórico de Netanyahu, se ha movido con pies de plomo. Pero esto podría cambiar, máxime si se tiene en cuenta el antecedente de su padre. ¿Le conviene a Israel esperar a tener un nuevo gobierno y "sacarse de encima" a Bibi, aunque eso signifique estirar un poco las cosas?

El 19 de septiembre último, el presidente le concedió un indulto -borrando el prontuario penal- a Elor Azaria, un sargento condenado a 18 meses de prisión -entonces ya había cumplido la mitad de su sentencia- por “homicidio involuntario”, en un caso por demás cuestionable.

Benjamín Netanyahu e Isaac Herzog, las sonrisas no son las mismas (acaba de nombrarlo Primer Ministro en 2022). Cuando priman el interés por Israel o la política, Herzog ha demostrado que puede dejar de lado sus planteos personales.

La versión oficial es que el 24 de marzo de 2016, Abdel Fattah al-Sharif junto a Ramzi Aziz al-Qasrawi habían atacado con cuchillos un puesto de control israelí, hiriendo moderadamente en la mano y el hombro a un soldado. Al-Qasrawi fue inmediatamente abatido -hay sospechas que lo remataron luego con dos tiros en la cabeza-y al-Sharif recibió balazos en el brazo, hombro, tórax (le perforaron un pulmón) y las piernas.

Once minutos después, con al-Shariff herido, desarmado e inmovilizado en el piso, llegó Azaria, que mascullando “el terrorista merece morir” lo remato de un tiro a corta distancia destrozándole el cráneo (las autopsias hablaron de que, aunque discapacitado, de no ser por esto podría haber sobrevivido).

De la primera parte de la acción no hay registros fílmicos, aunque el comportamiento de Azaria se hizo viral gracias a un video de la organización Israeli B´Tselem, generando un inmenso malestar en la sociedad israelí.

Elor Azaria rematando a Abdel Fattah al-Sharif. Por pedido de Netanyahu el Presidente Herzog termino concediéndole un perdón presidencial al sargento, a pesar del revuelo que esto causó

Herzog demostró con este indulto -que fue solicitado por Netanyahu- que estaba dispuesto a enfrentar la crítica social e ir incluso en contra de la voluntad del propio ejército de Israel. ¿Por qué no hacer lo mismo con “Bibi” (el indulto no necesariamente debe anunciarse hoy, puede ser un compromiso a más largo plazo, cuando las aguas estén menos agitadas)?

“Lesa Humanidad”

La orden de arresto que emitió la Corte Penal Internacional por Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad en 2024 obligaría a los 125 países que han firmado y ratificado el Tratado de Roma -los firmantes son 139 que se fueron agregando a partir de 1998- a arrestarlo apenas pise su territorio.

Recién cuando se encuentre detenido, puede comenzar el juicio, que suele durar entre 7 y 12 años. Durante este tiempo, el acusado permanece normalmente detenido, y ese tiempo se reduce de la condena final (que puede llegar a ser cadena perpetua, usualmente no más de 30 años).

En noviembre de 2024, Javier Milei criticó públicamente la orden de captura de la CPI contra Netanyahu: “ignora el legítimo derecho de Israel a defenderse”. En septiembre del año pasado estaba previsto un viaje del israelí a Buenos Aires, pero el viaje se suspendió, ya que a pesar de los esfuerzos de Milei el gobierno argentino no podía dar una “garantía formal” que “Bibi” no sería arrestado por la justicia Argentina.

A pesar de que se trata de una “obligación”, los presidentes de Argentina, Hungría (cuando estaba Orban) y la República Checa han dicho que no los arrestarían. Otros como, Francia, Alemania, Italia y Gran Bretaña y Polonia, han exhibido una posición más ambigua, escudándose bajo la idea de la protección diplomática que le otorga su puesto como Primer Ministro.

Por último, están los países que no firmaron el tratado o se retiraron: Israel, Estados Unidos, China, Rusia, India y Hungría, más algunos de Oriente Medio, África y Sud América.

En total, son cerca de 45 países los que podría visitar sin problemas. Pero esto no significa que no puedan arrestarlo si pisa su territorio.

Apelando al Artículo 85(5) del Estatuto -los países no miembros pueden cooperar-, en 2015 fuerzas norteamericanas capturaron a Dominic Ongwen en la República Centroafricana quien luego fue trasladado a La Haya.

Corte Penal Internacional de la Haya. La orden de captura internacional, ha limitado la movilidad de Benjamín Netanyahu, lo que seria mas limitado aun, luego de perder la inmunidad que le da su cargo como Primer Ministro.

Pero difícilmente hagan algo similar con Netanyahu. El 6 de febrero del año pasado, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14203, que habilitó la imposición de sanciones contra funcionarios de la Corte Penal Internacional y cuestionó explícitamente las órdenes de arresto emitidas contra Netanyahu y otros miembros de su gobierno.

En junio se dispusieron las primeras sanciones, en agosto se dictaron más sanciones, las que se complementaron en diciembre con otras medidas contra los jueces, fiscales funcionarios de CPI.

El 9 de octubre de este año la sanción se hizo extensiva a todo el organismo, no solo a sus integrantes (todas estas medidas fueron elogiadas más de una vez por el israelí).

Desde que se emitió la orden de arresto en su contra, “Bibi” solo ha viajado a los Estados Unidos, Hungría, la Union de Emiratos Árabes y los territorios capturados en Siria, evitando dentro de lo posible pasar por encima de los territorios de firmantes del Tratado.

Yair Netanyahu (se cambió recientemente el nombre a Yonatan Hun) y su madre Sara. El “podcaster” residente de los EE.UU. desde 2023 hasta al menos fin del año pasado, cuyos gastos son cubiertos en gran medida por el estado de Israel o donantes a la familia, jamás ha tenido un trabajo rentado y se ha manifestado insolvente ante la justicia (estimaciones no oficiales hablan de un patrimonio de U$D 5 millones)

Fuera del cargo, no pareciera que le interesara viajar a ningún país, más allá de los EEUU, donde vive su hijo Yair en un departamento de lujo en Hallandale Beach/Miami. Si bien, tomando algunas precauciones, puede hacer caso omiso a la orden de la CPI, no pasa lo mismo con las causas que enfrenta en Israel.

Miami

Teóricamente que sea o no primer ministro, no debiera afectar los procesos judiciales que enfrenta. En el mundo real no es tan así.

Por lo pronto, pierde ciertas protecciones políticas y de agenda que le han permitido demorar el juicio, escudándose tras sus funciones de primer ministro. Por un lado, más de una audiencia se ha interrumpido o reprogramado por razones de seguridad y agenda gubernamental. Por el otro, pierde el poder de influir en el calendario judicial al resignar el control de los ministerios y disminuye su capacidad de presión política en el entorno del juicio, demorando las audiencias.

Rivka Fridman-Feldman, la jueza que tiene a mal traer a Benjamín Netanyahu

En 2028, la presidente del tribunal (son tres jueces) debe jubilarse, lo que implica que habría que reemplazarla demorando aún más el juicio. En 2015, Friedman-Feldman condenó al ex primer ministro Ehud Oletrt por “coimas” y no quiere irse sin resolver este caso, así que el tribunal pasó a 5 audiencias por semana (algo muy inusual), por lo que el defensor de “Bibi” ha declarado que a este ritmo es “imposible” defenderse y comparó el juicio con el de Eichman.

De todas formas, aunque no tanto como antes, la cosa va para largo (estamos en la etapa de los testigos de la defensa y luego vendrían los alegatos finales). Las estimaciones son que recién para fines de 2027/2028 tendríamos las sentencias de primera instancia (el juicio por soborno podría llevar algo más) que, apelándose a la Corte Suprema, sumarían uno o dos años más antes de tener una condena firme, es decir para fines de 2028/2030.

Usualmente, las condenas por fraude y abuso de confianza, cargos de los que se lo acusa (son los casos 1.000, 2.000 y 4.000) conllevan en Israel una condena que va de 3 a 7 años de prisión y la de soborno (caso 4.000) hasta 10 años. Las señales son que las acusaciones en caso 4.000 son las más difíciles de probar, mientras que el 1.000 (regalos de lujo) es el que le resulta más complicado, aunque podría zafar relativamente si acepta un “acuerdo de culpabilidad” (se reduce la condena si reconoce su culpa).

Sara Ben-Artzi Netanyahu, tercer esposa de Benjamin. En 2019 fue condenada por mal uso de fondos públicos (la acusación por fraude terminó siendo retirada y el juez redujo la condena a un mínimo). Acaba de perder una demanda por difamación que había interpuesto contra una ex -empleada y es actualmente objeto de varias demandas por difamación (entre ellos, Yair Golan). Ha sido acusada reiteradamente de trato abusivo hacia los empelados de la residencia ministerial (gritos, humillaciones, insultos, empujones, tratos degradantes) obligando al estado a pagar las compensaciones correspondientes.

El problema en cualquiera de estos casos es que, si la sentencia es de más de 3 meses, por la cuestión de la “depravación moral” (klatlat kalon) que incluyen las tres causas, no solo pierde su banca, sino que queda inhabilitado para “candidatearse” durante 7 años. Es por esto que a Netanyahu le resulta tan importante el perdón presidencial.

Mientras tanto el año pasado, su esposa Sara estuvo más de dos meses en Miami, según algunas fuentes, buscando comprar una propiedad (visitó varias veces Mar-a-Lago).

Si bien por cuestiones formales es difícil que los EEUU le otorguen ”asilo político”, no nos sorprendamos demasiado si antes de irse su amigo Donald decide por las grandes contribuciones de “Bibi” (significant public benefit) cobijarlo con el paraguas de un “human parole” (INA 212(d)(5)).