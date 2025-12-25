Israel aseguró haber abatido en Líbano a un integrante de la Fuerza Quds iraní + Seguir en









El Ejército israelí afirmó que el operativo eliminó a un miembro clave de la unidad de élite de la Guardia Revolucionaria, acusado de planificar ataques contra Israel desde territorio libanés y sirio.

Irán respondió con ataques mediante drones y misiles contra territorio israelí. Reuters

El Ejército de Israel informó este jueves que abatió en el sur de Líbano a un integrante de la Fuerza Quds, la unidad de operaciones externas de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Según el comunicado oficial, el fallecido fue identificado como Hussein Mahmud Marshad al-Jawhari, señalado como “un terrorista clave” dentro de la estructura operativa de la Fuerza Quds. De acuerdo con las Fuerzas de Defensa de Israel, el hombre participaba en actividades hostiles dirigidas por Teherán contra el Estado israelí y sus fuerzas de seguridad, actuando principalmente desde Líbano y Siria.

Las autoridades israelíes precisaron que al-Jawhari formaba parte de la denominada unidad 840, un sector especializado en la planificación y ejecución de atentados en el exterior. Desde Jerusalén aseguraron que la operación se enmarca en su política de neutralizar amenazas vinculadas a la expansión iraní en la región.

Sigue la tensión en medio oriente por Israel e Irán El anuncio se produce en un contexto de fuerte tensión regional, luego de que en junio Israel e Irán protagonizaran una guerra de 12 días iniciada por ataques israelíes contra instalaciones militares y nucleares iraníes. Tel Aviv sostuvo entonces que su objetivo era frenar los programas nucleares y de misiles balísticos de la república islámica.

Irán respondió con ataques mediante drones y misiles contra territorio israelí. Durante el conflicto, Estados Unidos se sumó a la ofensiva contra objetivos nucleares iraníes, antes de que se declarara un alto el fuego.

Desde el Ejército israelí reiteraron que continuarán actuando contra cualquier intento de ataque impulsado por Irán o por fuerzas aliadas en la región, y subrayaron que las operaciones seguirán mientras persistan amenazas activas contra la seguridad de Israel.