Israel desafía a EEUU no se retirará de Gaza y plantea reabrir asentamientos

El ministro de Defensa compartió unas palabras durante un acto para conmemorar el establecimiento de otras 1.200 viviendas en el asentamiento de Beit El, en Cisjordania.

Israel Katz planteó que se realizará de forma correcta y en el momento adecuado

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que el país no apoya la retirada completa de la Franja de Gaza y planteó reabrir asentamientos en el enclave palestino, en contra de las demandas de Donald Trump con su propuesta sobre el futuro del territorio y la creación de una autoridad temporal en él.

“Con la ayuda de Dios, cuando llegue el momento estableceremos grupos de pioneros en el norte de Gaza, en el lugar donde estaban los asentamientos evacuados, en el Plan de Desconexión de 2005”, expresó Katz durante un acto de celebración por la construcción de otras 1.200 viviendas en el asentamiento de Beit El, en Cisjordania.

Además, el ministro planteó que se realizará de forma correcta y en el momento adecuado: "Estamos en un periodo de soberanía práctica. Hay oportunidades que no existían desde hace mucho", ratificó.

De acuerdo al diario israelí 'The Times of Israel', Katz compartió, en referencia a los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados: "Estamos en las profundidades de Gaza y nunca abandonaremos Gaza. No pasará. Estamos allí para defendernos y evitar que lo que pasó pase de nuevo".

El acto se llevó a cabo luego de que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, describiera como "esencial" empezar a aplicar la segunda fase de la propuesta de EEUU para la Franja y resaltara que la primera, puesta en marcha en octubre tras un acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), debe ser "totalmente aplicada".

Los acuerdos El pacto del 10 de octubre de este año dio origen al alto el fuego que actúa contra "terroristas" y realiza la entrega de rehenes vivos y muertos por parte de Hamás, a excepción de uno, cuyo cuerpo sigue sin ser hallado en el enclave. Por otro lado, la segunda fase, que aún no ha sido puesta en marcha, contempla la creación de una autoridad temporal que estará encabezada por el presidente estadounidense y tendrá como tarea supervisar la situación. Sin embargo, aún no hay detalles concretos sobre su composición y otros puntos como el proceso de retirada militar de Israel.