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La reforma, de carácter confirmatorio, propone una transformación profunda de la Justicia. Según datos oficiales, la participación en esta primera jornada alcanzó el 38,9%, un nivel que superó ampliamente antecedentes recientes

Italia vota la reforma judicial de Giorgia Meloni en un referéndum clave para su gobierno.

Italia inició este domingo una votación decisiva sobre la reforma constitucional del sistema judicial promovida por el Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni. La iniciativa, de carácter confirmatorio, definirá si entra en vigor un paquete de cambios que ya cuenta con la aprobación del Parlamento.

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La reforma propone una transformación profunda de la Justicia. Entre sus principales puntos, contempla la separación de las carreras entre jueces y fiscales, la creación de dos Consejos Superiores de la Magistratura y la puesta en marcha de un nuevo Alto Tribunal disciplinario.

Las urnas cerraron este domingo a las 19 (hora de Argentina), mientras que el lunes volverán a abrir entre las 7 y las 15 (11 en Argentina). Según datos oficiales, la participación en esta primera jornada alcanzó el 38,9%, un nivel que superó ampliamente antecedentes recientes y que refuerza la expectativa en torno al resultado final.

votacion italia Según datos oficiales, la participación en esta primera jornada alcanzó el 38,9%, un nivel que superó ampliamente antecedentes recientes. Alta participación y un clima político en juego El porcentaje de votantes superó en casi diez puntos la participación registrada en el referéndum de 2020 sobre la reducción de parlamentarios (29,7%), el cual también se llevó a cabo en domingo y lunes sin quórum.

Se trata, además, del mayor nivel de concurrencia en lo que va del siglo para un referéndum de estas características, lo que lleva a analistas políticos a interpretarlo como un posible indicador del respaldo —o rechazo— a la gestión de Meloni.

El electorado deberá pronunciarse sobre una ley de revisión constitucional que modifica siete artículos de la Carta Magna (87, 102, 104, 105, 106, 107 y 110). En los colegios electorales, los votantes reciben una única papeleta en la que pueden optar por el “Sí”, en apoyo a la reforma, o el “No”, en rechazo. Al tratarse de un referéndum confirmatorio, no se requiere un umbral mínimo de participación para que el resultado sea válido: la opción que obtenga más votos será la que defina el futuro de la reforma judicial en Italia.