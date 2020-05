Audier Les Autres.jpg Los 5.1 millones de euros recaudados serán usados, entre otras cosas, para purificar agua en África. Gentileza de www.1picasso100euros.com

El cuadro es una pintura de oleo pintada por Picasso en 1921 y titulada “Naturaleza muerta”, la cual además está firmada y fechada por el famoso artista. Llama fuertemente la atención su composición geométrica, con la cual se representan un pedazo de diario y una copa de ajenjo.

Los billetes fueron comprados por personas en más de 100 países, la mayor parte en Francia, en Estados Unidos y en Suiza."Nunca me gané nada antes", comentó Claudia Borgogno, que hace 58 años vive en de Ventimiglia.

Fue su hijo, Lorenzo Naso, quién se lo obsequio como regalo de navidad el año pasado. El joven, que trabaja como analista de mercados de la Unión Europea en París, actualmente está pasando la cuarentena en Italia junto con su madre.

En cuanto al sorteo, el mismo había sido previsto originalmente para marzo, pero debido a la pandemia debió ser postergado. La obra fue dispuesta por el multimillonario David Nahmad, quien cuenta con la colección más grande de cuadros del artista con más de 300 pinturas del español.

"Qué haré con el Picasso?. No lo sé, debo pensar, incluso porque no soy del ramo. Ciertamente no puedo colgarlo en casa, según mi opinión, las obras de arte deben ser exhibidas, no encerrarse", dijo Borgiano, que por 38 años trabajó secretaria de un estudio de contadores en Ventimiglia.