Italia: el rechazo a la reforma judicial desata renuncias en el Gobierno de Giorgia Meloni + Seguir en









El fracaso de la iniciativa marcó la primera gran derrota de su gobierno desde que asumió el poder en octubre de 2022.

El rechazo a la reforma judicial desata renuncias en el Gobierno de Giorgia Meloni en Italia.

Italia afronta un momento de crisis política tras la derrota de la reforma judicial impulsada por la ministra Giorgia Meloni y que dio como resultado la renuncia de una ministra y dos altos cargos. El rechazo mayoritario a la iniciativa marcó la primera gran derrota de su gobierno desde que asumió el poder en octubre de 2022.

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Tras el fracaso en el referéndum, con un 53,72%, frente al 46,28%, el subsecretario del Ministerio de Justicia, Andrea Delmastro, y la jefa de Gabinete, Giusi Bartolozzi, presentaron su renuncia. Delmastro, miembro del partido Hermanos de Italia y antiguo aliado de Meloni, arrastraba polémicas previas, como una condena por revelar información confidencial y la revelación de que compartía negocios con la hija de un individuo vinculado a la mafia.

Por su parte, Bartolozzi, ligada a Forza Italia, había sido criticada por comparar a los jueces con “un pelotón de fusilamiento” y era objeto de una investigación relacionada con la liberación de un criminal libio en un avión del Estado.

Meloni discurso parlamento Giorgia Meloni sufrió un duro revés tras el "No" a su reforma judicial. AFP Al mismo tiempo, la ministra de Turismo, Daniela Santanchè, se convirtió en el foco de presión tras meses de estar bajo investigación por presunto fraude y falsificación de informes financieros en una editorial que dirigía previamente. Aunque había resistido los pedidos de dimisión, Meloni solicitó de manera pública y escrita su salida.

La reforma judicial de Giorgia Meloni El proyecto impulsado por el Ejecutivo buscaba transformar profundamente la estructura judicial italiana. Entre sus puntos principales figuraban:

Separación de carreras : se pretendía dividir las trayectorias de jueces y fiscales, quienes actualmente están integrados bajo la figura común de "magistrados".

: se pretendía dividir las trayectorias de jueces y fiscales, quienes actualmente están integrados bajo la figura común de "magistrados". División del órgano de gobierno : La propuesta planteaba partir en dos el Consejo Superior de la Magistratura (CSM).

: La propuesta planteaba partir en dos el Consejo Superior de la Magistratura (CSM). Elección por sorteo: establecía el sorteo como el método para elegir a los miembros de dichos órganos. Mientras Meloni defendía estos cambios como una forma necesaria de "modernizar Italia", la oposición denunció que el proyecto era una manera para aumentar la influencia política sobre los magistrados. Asimismo, los críticos señalaron que la reforma no abordaba los problemas reales de la justicia, como la excesiva duración de los procesos o la crisis carcelaria. A pesar del impacto político del resultado, la mandataria descartó que esto condicione la estabilidad de su gabinete. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Meloni afirmó haber "cumplido lo prometido" al someter la reforma a votación, aunque admitió su "pesar" por lo que calificó como una "oportunidad perdida".

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