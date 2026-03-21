Día del Tiramisú, el favorito de los postres italianos

Gracias a su equilibrio entre bizcochos al café, crema suave y un toque final de cacao, sigue conquistando paladares en todo el mundo.

Cada 21 de marzo , el calendario gastronómico rinde homenaje a un ícono global: el Día Mundial del Tiramisú . Este postre, famoso por su equilibrio entre bizcochos al café, crema suave y un toque final de cacao , sigue conquistando paladares tanto en su receta tradicional como en sus interpretaciones más creativas.

La principal leyenda respecto del nacimiento de este postre refiere al Gran Duque de Toscana, Cosme III de Medici , de Italia , como una ofrenda hacia su persona a fines del Siglo XVII. El tiramisú fue trascendido fronteras y se convirtió en un símbolo de la gastronomía italiana , con innumerables variantes y adaptaciones en todo el mundo. A continuación, los mejores lugares en CABA para disfrutarlo .

La Pescadorita incorpora a su oferta un tiramisú que se diferencia por su presentación yl servicio. El postre se ensambla en la mesa, al momento del pedido, mediante la superposición de vainillas de elaboración propia, crema de mascarpone, vino marsala, café y cacao alcalino. Tanto el café, servido desde una cafetera italiana, como el marsala importado, se añaden durante la preparación, integrándose frente al cliente.

La dinámica transforma el cierre de la comida en una experiencia compartida, prevista para dos comensales. Puede complementarse con coctelería de autor o copas de vino. La propuesta del lugar se orienta a pescados y mariscos a la parrilla, junto con paellas y cazuelas, en un espacio ambientado con referencias a la costa argentina y mediterránea.

En Enero Restaurant , el tiramisú se presenta en versión clásica pero con un toque: se sirve en copa y pensado para compartir, con vainillas de elaboración propia y café recién molido que le aportan carácter y profundidad. La crema de mascarpone se combina con el cacao espolvoreado en la superficie, que equilibra dulzor y notas tostadas, mientras la textura aireada y envolvente redondea el conjunto.

Enero - Tiramisú 1 Dirección: Av. Rafael Obligado 7180, Costanera.

Este postre se integra con naturalidad a la propuesta del restaurante, que ofrece una carta de inspiración ítalo-argentina en la Costanera, frente al río.

SENDERO

En Sendero, el tiramisú adopta una interpretación que dialoga con el ritual de la barra. Su Tiramisú Affogato parte de la base clásica —vainillas embebidas en café y crema de mascarpone— pero introduce un giro en la presentación y en la experiencia de servicio. Se sirve en copa con capas de vainillas humedecidas en almíbar de café, crema de mascarpone aireada y cacao amargo, coronadas con una bocha de helado de crema artesanal de elaboración propia.

Sendero Tiramisu Afogatto 11 Dirección: Av. Rafael Obligado 6600, Costanera Norte.

El rasgo distintivo aparece al final: justo antes de servirlo, se vierte un espresso recién hecho sobre el postre, que funde parcialmente el helado y transforma el conjunto en una versión cálida y cremosa, con contraste entre temperatura, texturas y aromas. Sin incorporar alcohol, la intensidad del café funciona como eje del postre y refuerza el carácter affogato de la preparación. Presentado en copa y terminado frente al comensal, el resultado es una versión que conserva la estructura del clásico italiano pero suma un gesto contemporáneo en el momento del servicio.

CASA BELLUCCI

Dentro de la propuesta de Casa Bellucci, el tiramisú adquiere una identidad propia al incorporar moscato en su preparación. El postre combina una crema de mascarpone de textura sedosa con yemas trabajadas a baño María junto con azúcar y crema de leche apenas montada, logrando un resultado liviano y equilibrado. Las vainillas se humedecen en café intenso mezclado con moscato, un detalle que aporta un perfil aromático y se integra al clásico contraste entre cacao, café y crema.

Casa Bellucci - tiramisú con moscato (2) Dirección: Del Barco Centenera 1699, Parque Chacabuco.

El armado en capas se deja reposar en frío durante al menos ocho horas para concentrar sabores y alcanzar la consistencia ideal, y se finaliza con cacao amargo espolvoreado y, de manera opcional, chocolate semiamargo rallado.

HIERRO

Como cierre ideal para un almuerzo o cena donde las carnes maduradas al vacío ocupan el centro de la escena, Hierro propone un tiramisú de autor elaborado íntegramente de manera artesanal por Clara María Gimenez Haupt. Disponible en el local de Palermo, esta versión se presenta en vaso y combina vainillas caseras embebidas en un almíbar de café preparado con espresso Illy con generosas capas de queso mascarpone, dispuestas en tres niveles que resaltan su textura cremosa y equilibrada.

Hierro - Tiramisú Dirección: Costa Rica 5602, Palermo.

El final lo aporta un crumble crocante de café, hecho con granos recién molidos y cacao amargo, que suma intensidad y un contrapunto de textura a esta interpretación contemporánea del clásico postre italiano.

CARMEN

Entre los postres de la carta de Carmen, el tiramisú se destaca como un guiño a la tradición italiana, con una preparación que respeta la receta clásica y pone el foco en la calidad de los ingredientes y la armonía de sabores. Este icónico dulce se construye a partir de capas de vainillas embebidas en café y una crema de mascarpone de textura aireada y delicada. La preparación mantiene el espíritu original del tiramisú: las vainillas absorben el café y se alternan con la crema de mascarpone hasta formar un postre untuoso y equilibrado.

Carmen - Tiramisú

El conjunto se termina con cacao amargo espolvoreado en la superficie, que suma un leve amargor y completa el perfil clásico de este favorito de la pastelería italiana.